Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В США локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron в калифорнийском городе Эль-Сегундо локализован, сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

Ранее телеканал Fox 11 сообщил о мощном пожаре, вспыхнувшем на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Южной Калифорнии в США

"Его (пожар - ред.) локализовали, в Эль-Сегундо и прилегающих районах нет причин для беспокойства", - заявила инспектор округа Лос-Анджелес Холли Митчел.

По данным CBS, пожар последовал за взрывом. Один из очевидцев рассказал, что взрыв ощущался как небольшое землетрясение.

Во время пожара никто не пострадал, сообщил телеканал. Жители района, где расположен нефтеперерабатывающий завод, находятся в безопасности и не нуждаются в эвакуации, заявила Митчел.