В США локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron
11:16 03.10.2025
В США локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron
В США локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron
В США локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron в калифорнийском городе Эль-Сегундо локализован, сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 03.10.2025
в мире
сша
лос-анджелес
chevron
сша
лос-анджелес
Горящий нефтеперерабатывающий завод в Лос-Анджелесе
Горящий нефтеперерабатывающий завод в Лос-Анджелесе
в мире, сша, лос-анджелес, chevron
В мире, США, Лос-Анджелес, Chevron
В США локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Калифорнии локализовали

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron в калифорнийском городе Эль-Сегундо локализован, сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
Ранее телеканал Fox 11 сообщил о мощном пожаре, вспыхнувшем на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Южной Калифорнии в США.
"Его (пожар - ред.) локализовали, в Эль-Сегундо и прилегающих районах нет причин для беспокойства", - заявила инспектор округа Лос-Анджелес Холли Митчел.
По данным CBS, пожар последовал за взрывом. Один из очевидцев рассказал, что взрыв ощущался как небольшое землетрясение.
Во время пожара никто не пострадал, сообщил телеканал. Жители района, где расположен нефтеперерабатывающий завод, находятся в безопасности и не нуждаются в эвакуации, заявила Митчел.
Нефтеперерабатывающий завод был построен в 1911 году. Ежедневно он производит 270 тысяч баррелей нефти и является самым большим нефтеперерабатывающим заводом на западном побережье США.
В миреСШАЛос-АнджелесChevron
 
 
