В Израиле отчиталась о перехвате "Флотилии стойкости"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о деталях операции ВМС по перехвату пропалестинской гуманитарной "Флотилии стойкости", в рамках которой за 12 часов более 40 судов, пытавшихся прорвать морскую блокаду сектора Газа, были взяты под контроль израильских сил.
"В ходе операции во время Йом Кипура (Судный день - ред.), длившейся около 12 часов, военнослужащие ВМС Израиля предотвратили попытку масштабного вторжения сотен лиц на борту 42 судов, заявивших о намерении прорвать законную морскую блокаду сектора Газа. В операции участвовали многочисленные военно-морские подразделения, включая "Шайетет 13", "Шайетет 3", "Снапир" и другие военно-морские подразделения", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Военные отметили, что после операции участники флотилии были благополучно доставлены в израильский порт Ашдод и переданы полиции с целью последующей депортации.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами, которых позднее экстрадируют в страны исхода. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
2 октября, 11:26