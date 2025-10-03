В Израиле отчиталась о перехвате "Флотилии стойкости"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о деталях операции ВМС по перехвату пропалестинской гуманитарной "Флотилии стойкости", в рамках которой за 12 часов более 40 судов, пытавшихся прорвать морскую блокаду сектора Газа, были взяты под контроль израильских сил.