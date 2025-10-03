Израильский политик призвал готовиться к новой войне с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Бывший министр обороны Израиля и ныне депутат парламента (Кнессет) Авигдор Либерман, возглавляющий правую партию "Наш дом Израиль", выразил мнение что израильтянам следует быть готовыми к новой эскалации с Ираном, который, по его словам, ежедневно укрепляет свой военный потенциал.

Telegram-канале. "Кто думает, что инцидент с Ираном завершился, — ошибается и находится в заблуждении. Иранцы уже активно работают. Они ежедневно укрепляют свои оборонные и военные возможности. Работы на ядерных объектах возобновились. Недаром ведущие страны вернули в действие механизм "снэпбэк" — (восстановление - ред.) механизма санкций против иранского режима. Похоже, на этот раз иранцы пытаются нас удивить", - написал Либерман

Либерман посоветовал гражданам праздновать продолжающиеся осенние праздники вместе с семьями и друзьями, но при этом находиться вблизи защищенных убежищ.

"На это правительство полагаться нельзя. Пока мы не исправим его ущерб, остается полагаться на армию Израиля и на самих себя", - заявил оппозиционный политик.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США , проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре , сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.