Рейтинг@Mail.ru
Израильский политик призвал готовиться к новой войне с Ираном - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/izrail-2046204699.html
Израильский политик призвал готовиться к новой войне с Ираном
Израильский политик призвал готовиться к новой войне с Ираном - РИА Новости, 03.10.2025
Израильский политик призвал готовиться к новой войне с Ираном
Бывший министр обороны Израиля и ныне депутат парламента (Кнессет) Авигдор Либерман, возглавляющий правую партию "Наш дом Израиль", выразил мнение что... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:09:00+03:00
2025-10-03T16:09:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
авигдор либерман
дональд трамп
кнессет израиля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148832/47/1488324765_0:0:2760:1554_1920x0_80_0_0_98fc52faa0629a665a5ed348d754b534.jpg
https://ria.ru/20250623/izrail-2024972166.html
https://ria.ru/20250629/bomba-2026054357.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эскалация конфликта между Ираном и Израилем: последствия ракетных атак
В ночь на 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В ответ Иран начал наносить массированные удары по территории Израиля.
2025-10-03T16:09
true
PT1M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148832/47/1488324765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a3561815f4697b73d497b893fa80edb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, авигдор либерман, дональд трамп, кнессет израиля
В мире, Иран, Израиль, США, Авигдор Либерман, Дональд Трамп, Кнессет Израиля
Израильский политик призвал готовиться к новой войне с Ираном

Экс-министр обороны Израиля Либерман призвал готовиться к новой войне с Ираном

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвигдор Либерман
Авигдор Либерман - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Авигдор Либерман. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 окт - РИА Новости. Бывший министр обороны Израиля и ныне депутат парламента (Кнессет) Авигдор Либерман, возглавляющий правую партию "Наш дом Израиль", выразил мнение что израильтянам следует быть готовыми к новой эскалации с Ираном, который, по его словам, ежедневно укрепляет свой военный потенциал.
"Кто думает, что инцидент с Ираном завершился, — ошибается и находится в заблуждении. Иранцы уже активно работают. Они ежедневно укрепляют свои оборонные и военные возможности. Работы на ядерных объектах возобновились. Недаром ведущие страны вернули в действие механизм "снэпбэк" — (восстановление - ред.) механизма санкций против иранского режима. Похоже, на этот раз иранцы пытаются нас удивить", - написал Либерман в Telegram-канале.
Либерман посоветовал гражданам праздновать продолжающиеся осенние праздники вместе с семьями и друзьями, но при этом находиться вблизи защищенных убежищ.
"На это правительство полагаться нельзя. Пока мы не исправим его ущерб, остается полагаться на армию Израиля и на самих себя", - заявил оппозиционный политик.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
WP узнала, как спецслужбы Израиля пытались вызвать раскол в Тегеране
23 июня, 22:54
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также объявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Забудьте о прошлом: новый мир будет грозить ядерной дубиной по поводу и без
29 июня, 08:00
 
В миреИранИзраильСШААвигдор ЛиберманДональд ТрампКнессет Израиля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала