Израиль перехватил последнее судно «Флотилии стойкости»

Последнее судно "Флотилии стойкости", которое продолжало идти к сектору Газа, было перехвачено Израилем, сообщила сама флотилия. РИА Новости, 03.10.2025
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
"флотилия стойкости"
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Последнее судно "Флотилии стойкости", которое продолжало идти к сектору Газа, было перехвачено Израилем, сообщила сама флотилия.
"Marinette, последнее остававшееся судно "Глобальной флотилии Сумуда" ("Флотилия стойкости" - ред.) было перехвачено в 10.29 по местному времени (совпадает с московским – ред.) примерно в 42,5 морских милях (около 78 километров – ред.) от Газы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале флотилии.
Отмечается, что израильские военно-морские силы перехватили все суда флотилии за около 38 часов.
В то же время во флотилии подчеркнули, что "это не конец", и она продолжит бороться за помощь палестинцам.