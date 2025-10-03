Израиль перехватил последнее судно «Флотилии стойкости»

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Последнее судно "Флотилии стойкости", которое продолжало идти к сектору Газа, было перехвачено Израилем, сообщила сама флотилия.

"Marinette, последнее остававшееся судно "Глобальной флотилии Сумуда" ("Флотилия стойкости" - ред.) было перехвачено в 10.29 по местному времени (совпадает с московским – ред.) примерно в 42,5 морских милях (около 78 километров – ред.) от Газы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале флотилии.

Отмечается, что израильские военно-морские силы перехватили все суда флотилии за около 38 часов.