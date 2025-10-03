Рейтинг@Mail.ru
Израиль перехватил последнее судно "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 03.10.2025
11:39 03.10.2025
Израиль перехватил последнее судно "Флотилии стойкости"
Израиль перехватил последнее судно "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 03.10.2025
Израиль перехватил последнее судно "Флотилии стойкости"
Последнее судно "Флотилии стойкости", которое продолжало идти к сектору Газа, было перехвачено Израилем, сообщила сама флотилия. РИА Новости, 03.10.2025
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта, "флотилия стойкости"
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта, "Флотилия стойкости"
Израиль перехватил последнее судно "Флотилии стойкости"

Израиль перехватил последнее судно «Флотилии стойкости»

© Global Sumud FlotillaИзраильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
Израильcкие военные перехватили судно Флотилии стойкости в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Global Sumud Flotilla
Израильcкие военные перехватили судно "Флотилии стойкости" в Средиземном море
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Последнее судно "Флотилии стойкости", которое продолжало идти к сектору Газа, было перехвачено Израилем, сообщила сама флотилия.
"Marinette, последнее остававшееся судно "Глобальной флотилии Сумуда" ("Флотилия стойкости" - ред.) было перехвачено в 10.29 по местному времени (совпадает с московским – ред.) примерно в 42,5 морских милях (около 78 километров – ред.) от Газы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале флотилии.
Отмечается, что израильские военно-морские силы перехватили все суда флотилии за около 38 часов.
В то же время во флотилии подчеркнули, что "это не конец", и она продолжит бороться за помощь палестинцам.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Израиль нанес серию ударов на юге Ливана, сообщил источник
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта"Флотилия стойкости"
 
 
