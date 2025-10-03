Рейтинг@Mail.ru
Известный шеф-повар Ивлев в суде спорит с экс-женой о размере алиментов - РИА Новости, 03.10.2025
10:44 03.10.2025
Известный шеф-повар Ивлев в суде спорит с экс-женой о размере алиментов
Известный шеф-повар Ивлев в суде спорит с экс-женой о размере алиментов - РИА Новости, 03.10.2025
Известный шеф-повар Ивлев в суде спорит с экс-женой о размере алиментов
Тушинский суд Москвы рассматривает иск бывшей жены шеф-повара Константина Ивлева об изменении размера алиментов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 03.10.2025
Известный шеф-повар Ивлев в суде спорит с экс-женой о размере алиментов

Суд рассмотрит иск бывшей жены шеф-повара Ивлева об изменении алиментов

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Тушинский суд Москвы рассматривает иск бывшей жены шеф-повара Константина Ивлева об изменении размера алиментов, сообщили РИА Новости в суде.
"28 октября 2025 года в Тушинском суде Москвы состоится очередное судебное заседание по иску Ивлевой М.Е. к Ивлеву К.В. об изменении соглашения об уплате алиментов", - сказали в суде.
Ивлев - известный ресторатор, шеф-повар, телеведущий и автор книг по кулинарии.
