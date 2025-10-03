https://ria.ru/20251003/ivlev-2046116204.html
Известный шеф-повар Ивлев в суде спорит с экс-женой о размере алиментов
Известный шеф-повар Ивлев в суде спорит с экс-женой о размере алиментов
Тушинский суд Москвы рассматривает иск бывшей жены шеф-повара Константина Ивлева об изменении размера алиментов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 03.10.2025
