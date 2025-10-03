https://ria.ru/20251003/istochnik-2046237964.html
Источник: фигурант дела миллиардера Сулейманова умер от сердечного приступа
Источник: фигурант дела миллиардера Сулейманова умер от сердечного приступа
Фигурант дела в отношении миллиардера Ибрагима Сулейманова по фамилии Дарбишев умер от сердечного приступа после задержания, сообщил РИА Новости информированный РИА Новости, 03.10.2025
Фигурант дела против Ибрагима Сулейманова Дарбишев умер от сердечного приступа