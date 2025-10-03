Рейтинг@Mail.ru
В Ишиме установили макет бронепоезда
Тюменская область
 
21:59 03.10.2025
В Ишиме установили макет бронепоезда
В Ишиме установили макет бронепоезда
Макет бронепоезда, который в годы Великой Отечественной войны создали железнодорожники, установлен в городе Ишиме Тюменской области, в церемонии открытия... РИА Новости, 03.10.2025
Тюменская область, Ишим (река), Тюмень, Александр Моор, Патриот, Единая Россия, РЖД
В Ишиме установили макет бронепоезда

Открытие макета бронепоезда в тюмеском Ишиме
Открытие макета бронепоезда в тюмеском Ишиме
Открытие макета бронепоезда в тюмеском Ишиме
ТЮМЕНЬ, 3 окт – РИА Новости. Макет бронепоезда, который в годы Великой Отечественной войны создали железнодорожники, установлен в городе Ишиме Тюменской области, в церемонии открытия мемориала принял участие губернатор Александр Моор.
"Сегодня в Ишиме открыл мемориал "Бронепоезд № 742 "Патриот". Это макет настоящего бронепоезда, который был создан в годы Великой Отечественной войны ишимскими железнодорожниками. Год упорного труда – и на фронт ушёл настоящий боевой состав. Очередной большой вклад тружеников тыла в общую Великую Победу", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Бронепоезд, как и ранее установленные торпедный катер "Комсомолец" в Тюмени и планер А-7 в Заводоуковске, стал третьим в регионе памятником партийного проекта "Единой России" "Оружие Победы". Все они объединяют поколения, помогают сохранять правду о войне и выражают благодарность защитникам Отечества – героям прошлого и настоящего, отметил Моор.
Полноразмерная копия бронепоезда воссоздана по архивным чертежам и фотографиям Минобороны. Длина макета – 40 метров, в него вошли платформа ПВО, бронеплатформа, бронепаровоз и тендер для угля. Над комплексом работали совместно: специалисты РЖД транспортировали и устанавливали мемориал, руководство города благоустраивало привокзальную площадь. Средства на закупку материалов и частей выделены из бюджета области.
Четыре новых кроссовых мотоцикла приобрели в Тюменской области для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Тюменцы отправят своим бойцам четыре кроссовых мотоцикла
1 октября, 19:31
 
Тюменская областьИшим (река)Тюменская областьТюменьАлександр МоорПатриотЕдиная РоссияРЖД
 
 
