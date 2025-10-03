Рейтинг@Mail.ru
Самолет в Иркутске при разгоне в аэропорту прервал вылет
07:50 03.10.2025 (обновлено: 09:46 03.10.2025)
Самолет в Иркутске при разгоне в аэропорту прервал вылет
Самолет в Иркутске при разгоне в аэропорту прервал вылет - РИА Новости, 03.10.2025
Самолет в Иркутске при разгоне в аэропорту прервал вылет
Самолет, вылетавший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки, так как при разгоне по взлетно-посадочной полосе возникли неисправности, сообщает Восточное РИА Новости, 03.10.2025
происшествия
иркутск
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, иркутск, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Самолет в Иркутске при разгоне в аэропорту прервал вылет

Самолет в Иркутске при разгоне в аэропорту прервал вылет из-за неисправностей

Самолет, вылетавший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки из-за технической неисправности
Самолет, вылетавший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/Telegram
Самолет, вылетавший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки из-за технической неисправности
ИРКУТСК, 3 окт - РИА Новости. Самолет, вылетавший из Иркутска в Москву, вернулся на место стоянки, так как при разгоне по взлетно-посадочной полосе возникли неисправности, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
В Иркутске следователи устанавливают обстоятельства авиационного события с воздушным судном. При разгоне по взлетно-посадочной полосе у воздушного судна авиарейса "Иркутск-Шереметьево" возникли технические неисправности.
"Командиром воздушного судна по согласованию с наземными службами аэропорта г. Иркутск принято решения о возврате воздушного судна в аэропорт вылета. Борт благополучно осуществил возврат на место стоянки, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
ПроисшествияИркутскМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
