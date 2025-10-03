В Иране прокомментировали выступление Путина на "Валдае"

ТЕГЕРАН, 3 окт - РИА Новости. Взгляды президента РФ Владимира Путина могут повлиять на развитие событий внутри Евросоюза, в связи с чем Тегеран стремится к укреплению добрососедских связей с Москвой, такое мнение о выступлении Путина на "Валдае" высказал РИА Новости зампредседателя Комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента (меджлиса) Ирана Аббас Мохтадаи.

"Взгляды президента России... могут повлиять на развитие событий внутри Европейского союза. В этой связи Иран в рамках соответствующего подхода рассматривает добрососедство с Россией как со страной, которая может помочь в обеспечении интересов соседних государств, и мы стремимся укреплять соседские связи между Ираном и его соседями, особенно с такой крупной страной, как Россия", - сказал Мохтадаи, обратив внимание на часть выступления президента России, где он заявил о беспрецедентной военной мощи страны.

По его наблюдениям, ключевые взгляды, которые президент Путин ранее уже высказывал, - "противодействие односторонним подходам, приветствие многополярности мира и признание новых центров силы, способных обеспечить более высокий уровень безопасности в мире".

"Последние мировые события привели к тому, что народ России оказывает большую поддержку Путину как президенту, обладающему эффективностью и способностью управлять огромной страной", - подчеркнул Мохтадаи, вспоминая слова Путина про избранного президента на определенный срок.