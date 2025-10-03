Рейтинг@Mail.ru
Льготная ипотека под 2% в Белгородской области помогает потерявшим жилье
Белгородская область
Белгородская область
 
12:48 03.10.2025
Льготная ипотека под 2% в Белгородской области помогает потерявшим жилье
Льготная ипотека под 2% в Белгородской области помогает потерявшим жилье - РИА Новости, 03.10.2025
Льготная ипотека под 2% в Белгородской области помогает потерявшим жилье
Жители Белгородской области могут обрести жилье по льготной ипотеке под 2%, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.10.2025
белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
Льготная ипотека под 2% в Белгородской области помогает потерявшим жилье

Жители Белгородской области могут обрести жилье по льготной ипотеке

© iStock.com / Perawit BoonchuМолодая пара подписывает документы с риелтором
Молодая пара подписывает документы с риелтором - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© iStock.com / Perawit Boonchu
Молодая пара подписывает документы с риелтором. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 окт – РИА Новости. Жители Белгородской области могут обрести жилье по льготной ипотеке под 2%, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава региона рассказал, что встречается с жителями отселяемых приграничных сел, которые спрашивают, можно ли использовать ипотеку, когда не хватает средств на приобретение жилья взамен утраченного или на приобретение жилья чуть большей площади. Отвечая на вопрос, Гладков отметил, что правительством РФ было принято решение выделять в таких случаях льготную ипотеку под 2%, но ранее этот механизм было сложно реализовывать. Теперь механизм заработал, подчеркнул глава Белгородской области.
"Более 140 человек, лишившихся жилья из-за обстрелов, обрели новые дома и квартиры по льготной ипотеке", - отметил Гладков в соцсетях.
По данным главы региона, почти 300 жителям региона одобрили льготную ипотеку, практически половина из них уже получила средства. По вопросам получения ипотечного льготного кредитования нужно обращаться в министерство строительства правительства Белгородской области или в администрацию районов, где происходит переселение жителей из приграничных закрытых сёл.
Льготным ипотечным кредитованием могут воспользоваться жители новых регионов России и Белгородской области с февраля этого года. Максимальная сумма кредита – 6 миллионов рублей. Воспользоваться льготной ипотекой могут люди, которым положена выплата или новое жилье взамен утраченного, но они хотели бы улучшить свои жилищные условия – например, выбрать жилье большей площади или в более престижном районе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Участники белгородской СЭЗ получили льготы на 147,8 млн рублей
14 августа, 14:14
 
Белгородская область, Вячеслав Гладков
 
 
Заголовок открываемого материала