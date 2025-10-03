Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову* внесли в реестр иноагентов
17:07 03.10.2025 (обновлено: 17:09 03.10.2025)
Экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову* внесли в реестр иноагентов
министерство юстиции рф (минюст россии), россия, общество
Министерство юстиции РФ (Минюст России), Россия, Общество
Экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову* внесли в реестр иноагентов

Минюст внес экс-редактора Первого канала Овсянникову в реестр иноагентов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМарина Овсянникова* в Басманном суде Москвы
Марина Овсянникова* в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Марина Овсянникова* в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политолога Григория Амнуэля*, бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову* и сетевой проект "I NEWS"*, сообщается на сайте ведомства.
"Третьего октября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Г.М. Амнуэль*, М.В. Овсянникова*, М.С. Соленова*, а также сетевой проект "I NEWS"*, - говорится в сообщении.
* Внесены в реестр иноагентов.
Министерство юстиции РФ (Минюст России)РоссияОбщество
 
 
