В Индонезии отреагировали на слова Путина о "западной дипломатии" - РИА Новости, 03.10.2025
09:24 03.10.2025 (обновлено: 10:20 03.10.2025)
В Индонезии отреагировали на слова Путина о "западной дипломатии"
В Индонезии отреагировали на слова Путина о "западной дипломатии"
ДЖАКАРТА, 3 октября – РИА Новости. Крупные индонезийские издания отреагировали на ключевые заявления президента России Владимира Путина, прозвучавшие на дискуссионном клубе "Валдай", обратив внимание на предупреждение Путина о "западной дипломатии". Так, портал Detik сосредоточил внимание на комментариях российского лидера по ситуации на Ближнем Востоке. "Путин выразил свой осторожный оптимизм в отношении предложения (президента США) Трампа о прекращении боевых действий между Израилем и ХАМАС в секторе Газа", – отмечает издание. При этом журналисты подчеркивают, что российский президент не обошёл вниманием и риски "западной дипломатии". "Но Путин также предупредил, что традиционная западная односторонняя дипломатия, которая часто игнорирует историю, традиции, самобытность и культуру людей, которые там живут, не принесет мира в регион", – процитировал портал слова главы государства. В свою очередь, издание SIDO News обратило внимание на выступление Путина, связанное с отношениями России и НАТО. "Путин обвинил Европу в разжигании истерии, создаваемой, чтобы оправдать увеличение военного бюджета, и сказал, что Россия не будет им угрожать. "Расслабьтесь", – сказал президент России", – приводит СМИ его слова. Портал также отметил, что российский лидер с иронией прокомментировал оценку Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром". По словам SIDO News, Путин фактически "высмеял" эту формулировку. Ранее американский лидер Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
ДЖАКАРТА, 3 октября – РИА Новости. Крупные индонезийские издания отреагировали на ключевые заявления президента России Владимира Путина, прозвучавшие на дискуссионном клубе "Валдай", обратив внимание на предупреждение Путина о "западной дипломатии".
Так, портал Detik сосредоточил внимание на комментариях российского лидера по ситуации на Ближнем Востоке. "Путин выразил свой осторожный оптимизм в отношении предложения (президента США) Трампа о прекращении боевых действий между Израилем и ХАМАС в секторе Газа", – отмечает издание. При этом журналисты подчеркивают, что российский президент не обошёл вниманием и риски "западной дипломатии". "Но Путин также предупредил, что традиционная западная односторонняя дипломатия, которая часто игнорирует историю, традиции, самобытность и культуру людей, которые там живут, не принесет мира в регион", – процитировал портал слова главы государства.
В свою очередь, издание SIDO News обратило внимание на выступление Путина, связанное с отношениями России и НАТО. "Путин обвинил Европу в разжигании истерии, создаваемой, чтобы оправдать увеличение военного бюджета, и сказал, что Россия не будет им угрожать. "Расслабьтесь", – сказал президент России", – приводит СМИ его слова.
Портал также отметил, что российский лидер с иронией прокомментировал оценку Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром". По словам SIDO News, Путин фактически "высмеял" эту формулировку.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
