Индонезия готова перейти к расчетам с Россией в нацвалютах

ДЖАКАРТА, 3 окт – РИА Новости. Индонезия готова перейти к расчетам с Россией в национальных валютах, переговоры по данному вопросу находятся на стадии проработки, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо.

Чиновник сообщил, что Индонезия рассматривает возможность расчетов с Россией в национальных валютах.