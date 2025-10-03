Рейтинг@Mail.ru
06:11 03.10.2025
Индонезия готова перейти к расчетам с Россией в нацвалютах
экономика
индонезия
россия
индонезия
россия
экономика, индонезия, россия
Экономика, Индонезия, Россия
ДЖАКАРТА, 3 окт – РИА Новости. Индонезия готова перейти к расчетам с Россией в национальных валютах, переговоры по данному вопросу находятся на стадии проработки, заявил в интервью РИА Новости министр торговли Индонезии Буди Сантосо.
Чиновник сообщил, что Индонезия рассматривает возможность расчетов с Россией в национальных валютах.
"Индонезия открыта к такому сотрудничеству. Сейчас переговоры находятся на стадии проработки. Мы будем изучать этот механизм совместно с соответствующими органами, уделяя внимание финансовой стабильности и взаимной выгоде", - отметил Буди Сантосо.
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Индонезия считает Россию стратегическим партнером, заявили в Джакарте
Вчера, 03:15
 
ЭкономикаИндонезияРоссия
 
 
