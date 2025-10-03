Индии невыгоден отказ от российской нефти, считает эксперт

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Индии в случае отказа от российской нефти пришлось бы платить больше не только из-за необходимости переходить на более дорогие поставки, но и потому, что это вызвало бы дефицит сырья в мире и резкий рост нефтяных цен, поделился мнением с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что Индия понесет аналогичный ущерб и от высоких пошлин США за закупку российских энергоносителей, и от отказа от таких поставок. Также он отметил, что выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен на нефть до уровня выше 100 долларов за баррель.

Юшков напомнил, что российская нефть находится на первом месте в нефтяных закупках Индии, и она самая привлекательная по цене. Однако переплата за отсутствие скидок - не единственное, с чем может столкнуться страна, если откажется от импорта из России.

"Если Россия не сможет поставлять в Индию, то встанет вопрос о том, что как минимум нам потребуется время, может быть несколько месяцев, для того чтобы найти новые рынки сбыта. А на это время мы вынуждены будем какой-то объем добычи сократить, потому что его некуда будет девать. А далее, соответственно, начнется дефицит на мировом рынке. И вся нефть в мире подорожает", - считает Юшков.

"Поэтому получается, что Индия, как и любые другие страны-импортеры, пострадает, то есть заплатит больше еще от того, что вообще вся нефть дороже станет", - добавил он.

В то же время, по словам эксперта, низкие цены на нефть позволяют Индии удерживать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке, что важно ее бедному населению. Если топливо будет дороже, это будет наносить ущерб всей индийской экономике, всему обществу, и приведет к недовольству и социальным волнениям.

В случае же сохранения импорта российской нефти для Индии действуют американские импортные пошлины в 50%. Однако, добавил Юшков, в них много исключений. Например, все, что касается электроники и фармацевтики, продолжает поставляться в США без ограничений.

Эксперт пояснил, что, когда говорят об ущербе в 9-10 миллиардов долларов для Индии от этих пошлин, речь идет о стоимости тех товаров, которые под них подпадают. А это значит, что страна сможет просто перенаправить эту продукцию на другие рынки, и, даже если они менее выгодные, фактический ущерб будет значительно меньше.

"Поэтому, на самом деле, вот эта чаша весов в пользу покупки российской нефти перевешивает", - заключил Юшков.