Индии невыгоден отказ от российской нефти, считает эксперт
13:27 03.10.2025
Индии невыгоден отказ от российской нефти, считает эксперт
Индии невыгоден отказ от российской нефти, считает эксперт - РИА Новости, 03.10.2025
Индии невыгоден отказ от российской нефти, считает эксперт
Индии в случае отказа от российской нефти пришлось бы платить больше не только из-за необходимости переходить на более дорогие поставки, но и потому, что это... РИА Новости, 03.10.2025
в мире, индия, россия, сша, игорь юшков, владимир путин, дональд трамп, фонд национальной энергетической безопасности, выступление путина на "валдае" — 2025
Индии невыгоден отказ от российской нефти, считает эксперт

Аналитик Юшков: Индии невыгоден отказ от нефти РФ из-за риска дефицита в мире

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Индии в случае отказа от российской нефти пришлось бы платить больше не только из-за необходимости переходить на более дорогие поставки, но и потому, что это вызвало бы дефицит сырья в мире и резкий рост нефтяных цен, поделился мнением с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что Индия понесет аналогичный ущерб и от высоких пошлин США за закупку российских энергоносителей, и от отказа от таких поставок. Также он отметил, что выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен на нефть до уровня выше 100 долларов за баррель.
Путин поддержал идею создать индийско-российский технологический фонд
2 октября, 22:09
Путин поддержал идею создать индийско-российский технологический фонд
2 октября, 22:09
Юшков напомнил, что российская нефть находится на первом месте в нефтяных закупках Индии, и она самая привлекательная по цене. Однако переплата за отсутствие скидок - не единственное, с чем может столкнуться страна, если откажется от импорта из России.
"Если Россия не сможет поставлять в Индию, то встанет вопрос о том, что как минимум нам потребуется время, может быть несколько месяцев, для того чтобы найти новые рынки сбыта. А на это время мы вынуждены будем какой-то объем добычи сократить, потому что его некуда будет девать. А далее, соответственно, начнется дефицит на мировом рынке. И вся нефть в мире подорожает", - считает Юшков.
"Поэтому получается, что Индия, как и любые другие страны-импортеры, пострадает, то есть заплатит больше еще от того, что вообще вся нефть дороже станет", - добавил он.
В то же время, по словам эксперта, низкие цены на нефть позволяют Индии удерживать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке, что важно ее бедному населению. Если топливо будет дороже, это будет наносить ущерб всей индийской экономике, всему обществу, и приведет к недовольству и социальным волнениям.
СМИ: Трамп встретится с Моди для обсуждения закупок российской нефти
2 октября, 10:44
СМИ: Трамп встретится с Моди для обсуждения закупок российской нефти
2 октября, 10:44
В случае же сохранения импорта российской нефти для Индии действуют американские импортные пошлины в 50%. Однако, добавил Юшков, в них много исключений. Например, все, что касается электроники и фармацевтики, продолжает поставляться в США без ограничений.
Эксперт пояснил, что, когда говорят об ущербе в 9-10 миллиардов долларов для Индии от этих пошлин, речь идет о стоимости тех товаров, которые под них подпадают. А это значит, что страна сможет просто перенаправить эту продукцию на другие рынки, и, даже если они менее выгодные, фактический ущерб будет значительно меньше.
"Поэтому, на самом деле, вот эта чаша весов в пользу покупки российской нефти перевешивает", - заключил Юшков.
В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%. В результате совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких таких тарифов. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее чем 1% до 42% после 2022 года.
Венгрия не откажется от российского поставщика газа и нефти, заявил Орбан
29 сентября, 19:10
Венгрия не откажется от российского поставщика газа и нефти, заявил Орбан
29 сентября, 19:10
 
В миреИндияРоссияСШАИгорь ЮшковВладимир ПутинДональд ТрампФонд национальной энергетической безопасностиВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
