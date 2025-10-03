Рейтинг@Mail.ru
В МИД Индии надеются на укрепление связей с Россией - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 03.10.2025 (обновлено: 15:30 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/indija-2046179587.html
В МИД Индии надеются на укрепление связей с Россией
В МИД Индии надеются на укрепление связей с Россией - РИА Новости, 03.10.2025
В МИД Индии надеются на укрепление связей с Россией
Индия рассчитывает усиливать и упрочнять связи с Россией, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал по случаю 25-й годовщины подписания... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:31:00+03:00
2025-10-03T15:30:00+03:00
в мире
индия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046032060.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия
В мире, Индия, Россия
В МИД Индии надеются на укрепление связей с Россией

Джайсвал: Индия стремится к упрочнению связей с Россией

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 окт – РИА Новости. Индия рассчитывает усиливать и упрочнять связи с Россией, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал по случаю 25-й годовщины подписания декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами.
"Сегодня, 3 октября, особый день. 3 октября 2000 года мы установили стратегическое партнёрство между Индией и Россией. Сегодня мы отмечаем 25-летие этого особого партнёрства. Индия и Россия – особые и привилегированные стратегические партнёры. Мы стремимся к укреплению этих связей и хотим укреплять каждый аспект нашей совместной работы, включая торговые, экономические, инвестиционные, оборонные отношения и так далее, а также науку и технологии", - заявил он на брифинге.
Джайсвал отметил, что обе стороны привержены укреплению двусторонних связей.
"Мы стремимся к укреплению наших экономических связей, как вы отметили, и мы рассчитываем на дальнейшее развитие наших отношений с Россией", - добавил индийский дипломат.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
России и Индии предстоит решить вопрос с логистикой, заявил Путин
2 октября, 21:35
 
В миреИндияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала