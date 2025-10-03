В МИД Индии надеются на укрепление связей с Россией

https://ria.ru/20251003/indija-2046179587.html
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 окт – РИА Новости. Индия рассчитывает усиливать и упрочнять связи с Россией, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал по случаю 25-й годовщины подписания декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами.
"Сегодня, 3 октября, особый день. 3 октября 2000 года мы установили стратегическое партнёрство между Индией
и Россией
. Сегодня мы отмечаем 25-летие этого особого партнёрства. Индия и Россия – особые и привилегированные стратегические партнёры. Мы стремимся к укреплению этих связей и хотим укреплять каждый аспект нашей совместной работы, включая торговые, экономические, инвестиционные, оборонные отношения и так далее, а также науку и технологии", - заявил он на брифинге.
Джайсвал отметил, что обе стороны привержены укреплению двусторонних связей.
"Мы стремимся к укреплению наших экономических связей, как вы отметили, и мы рассчитываем на дальнейшее развитие наших отношений с Россией", - добавил индийский дипломат.