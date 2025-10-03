В МИД Индии надеются на укрепление связей с Россией

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 окт – РИА Новости. Индия рассчитывает усиливать и упрочнять связи с Россией, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал по случаю 25-й годовщины подписания декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами.

"Мы стремимся к укреплению наших экономических связей, как вы отметили, и мы рассчитываем на дальнейшее развитие наших отношений с Россией", - добавил индийский дипломат.