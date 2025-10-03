МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Умерла народная артистка России Нина Гуляева, сообщил МХТ имени Чехова в Умерла народная артистка России Нина Гуляева, сообщил МХТ имени Чехова в Telegram-канале

« "Сегодня, 3 октября, на 95-м году жизни не стало народной артистки России Нины Ивановны Гуляевой, старейшины Художественного театра", — говорится в некрологе.

Прощание с актрисой пройдет в МХТ , о дате и времени сообщат дополнительно.

"Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования. Ее уход — огромная потеря для нас. Театр скорбит и выражает соболезнования Вячеславу Вячеславовичу Невинному, его семье и всем, кто знал и любил Нину Ивановну Гуляеву", — добавили в театре.

Нина Гуляева родилась в 1931 году в Москве. Еще студенткой впервые вышла на мхатовскую сцену, а в 1954 году, после окончания Школы-студии МХАТ, ее приняли в труппу театра.

Всего Гуляева сыграла порядка 60 ролей, среди которых — Суок в "Трех толстяках" (1961) и старуха Анна в "Последнем сроке" по роману Валентина Распутина, за которую актриса в 1978 году получила Госпремию РСФСР имени К. С. Станиславского. Последними ее спектаклями стали "Белые ночи" в МХТ и "Дядя Ваня" в Театре наций.