Октябрь все изменит. Зеленский открыл новый фронт

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Муниципальные выборы в Грузии, назначенные на 4 октября, могут привести к внешнему управлению, предупреждает правящая "Грузинская мечта". В частности, в кампанию вмешался глава киевского режима, который надеется, что Тбилиси пойдет по пути Кишинева. Что происходит в закавказской республике — в материале РИА Новости.Великий октябрьПредстоящее голосование станет решающей битвой с силами, которые пытаются вернуть те времена, когда Грузия находилась под внешним управлением, заявил основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. И напомнил, как 13 лет назад его партия разгромила на парламентских выборах "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили и тем самым положила конец периоду "зла и разрушения"."Первое октября 2012 года занимает особое место среди замечательных побед, одержанных на протяжении многовековой истории Грузии, поскольку этот день <...> стал главным водоразделом между, с одной стороны, авторитаризмом, подчинением внешним интересам, страхом и террором и, с другой стороны, демократией, верностью национальному суверенитету и свободе", — сказал он.По его словам, с тех пор "Грузинская мечта" направляет страну к обретению подлинной независимости."Мы вместе с грузинским народом успешно нейтрализовали главное оружие, взятое на вооружение предыдущей властью у внешних покровителей, — выдавать белое за черное, созидание за разрушение, а добро за зло. <…> Четвертого октября нас ждет еще одно испытание — сохранение единства, идеалов 1 октября, завоеваний и достижений прошлых лет", — подчеркнул Иванишвили.В свою очередь, радикальная оппозиция, возглавляемая "Единым национальным движением" Саакашвили, призывает сторонников не голосовать, а выйти на массовые протесты, которые должны положить конец режиму "Грузинской мечты"."По нашим данным, им нужно сделать что-то такое, что произведет на общество тяжелое впечатление. Я никому не советую этого. Даже думать об этом не стоит, потому что последует очень жесткий, хотя и законный ответ. Хотите протестовать — протестуйте, но не выходите за рамки закона, это мой второй совет. Мы достойно проведем выборы, справимся с вызовами, и без того сильное грузинское государство станет еще сильнее", — отметил глава Службы госбезопасности Грузии Мамука Мдинарадзе.Молдавское эхоВ Тбилиси отказались поздравлять Майю Санду с победой ее партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах. "Пока Молдавия остается членом СНГ, нам сложно ее поздравить. Подождем, когда она выйдет из СНГ, и тогда посмотрим", — пояснил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.Примечательно, что лояльные правительству Грузии СМИ, освещая события в Молдавии, уделяли достаточно много внимания противникам Санду, не называя их "врагами Европы" или "агентами России". Оппозиция, напротив, всецело ее поддерживала. Неожиданно выступил и Зеленский, сравнив Тбилиси с Кишиневом."Сегодня мы поздравляем Молдавию. Идея Европы — идея нормального и стабильного развития страны — победила на выборах. <…> И мы видим, насколько эта ситуация отличается от ситуации в Грузии. Сегодня Грузия во многом потеряна для Европы. Возможно, когда-нибудь она вернется, но для этого Европа не должна закрывать глаза на события, происходящие там", — сообщил он.И с трибуны Генассамблеи ООН произнес примерно то же самое. "Мы уже потеряли Грузию в Европе, там только ухудшается ситуация с правами человека и европейской государственностью. Европа не может позволить себе потерять еще и Молдову", — сказал глава киевского режима 24 сентября.В Тбилиси не комментировали эти выпады. Кобахидзе ограничился такой ремаркой: учитывая положение, в котором последние несколько лет находится Киев, лучше воздержаться от возражений. Зато оппозиционеры полностью согласились с Зеленским."Грузинская мечта" и ее телеканалы с радостью ждали победу пророссийских партий, они ратовали за то, чтобы в Молдавии каким-то образом выиграли коммунисты", — заявил генсек "Единого национального движения" Петре Цискаришвили."Граждане Молдовы проголосовали за Европу! — не скрывала радости Тамара Кекенадзе из партии "Галахария — за Грузию". — Парламентские выборы показали: ни давление, ни дезинформация, ни пророссийские силы не могут остановить волю народа. Молдова выбрала европейское будущее. Грузия была лидером этого процесса, именно нашей борьбой европейский выбор в регионе начал укрепляться, но режим "Грузинской мечты" остановил этот путь. Если мы хотим скорее вернуться к европейскому будущему, следующим этапом борьбы станут муниципальные выборы".Бесконечная историяКавказовед Артур Атаев считает "Грузинскую мечту" безоговорочным фаворитом на муниципальных выборах — хотя бы потому, что большинство оппозиционных партий просто в них не участвуют."В некоторых местах у них вообще нет кандидатов. Но даже если бы ситуация была иной, победа противников правящего режима ничего бы им не дала. У муниципальных властей нет права влиять на экономическую политику, образование или застройку районов", — отметил он в беседе с РИА Новости.В то же время, по его словам, для стран Запада и тем более для Зеленского важно открыть второй фронт против России, и они продолжат добиваться этого несмотря ни на что."Для них Грузия — стратегически важный плацдарм для наступления на Москву. Но им нужно привести к власти соратников Саакашвили. Затем в антироссийскую коалицию включить Армению и Азербайджан. Неважно, насколько крепкие у "Грузинской мечты" позиции, Киев не оставит попыток свергнуть ее", — уверен Атаев.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин добавляет: дело не только в агрессивности Зеленского. "Прежде всего он боится, что однажды Украина последует примеру Грузии и место "Слуги народа" займет условная "Украинская мечта". Уже сейчас пример Тбилиси весьма привлекателен: страна демонстрирует высокие темпы экономического роста, не враждует, а торгует с Россией и так далее. Зеленский заинтересован в том, чтобы у украинцев не было такого примера, — он-то ничего подобного обеспечить не может", — пояснил РИА Новости эксперт.В то же время его вмешательство в избирательную кампанию не повлияет на результат, убежден Жарихин. Грузины видят, до чего киевский режим довел Украину, и не хотят для себя такой судьбы.

