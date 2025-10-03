Рейтинг@Mail.ru
Греция продолжит быть союзником Израиля, заявили в МИД - РИА Новости, 03.10.2025
11:58 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/gretsija-2046140467.html
Греция продолжит быть союзником Израиля, заявили в МИД
Греция продолжит быть союзником Израиля, заявили в МИД - РИА Новости, 03.10.2025
Греция продолжит быть союзником Израиля, заявили в МИД
Греция продолжит быть союзником Израиля, несмотря на продолжение военных действий в секторе Газа и перехват судов "Флотилии стойкости", заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T11:58:00+03:00
2025-10-03T11:58:00+03:00
в мире
израиль
греция
кириакос мицотакис
грета тунберг
оон
палестинская национальная администрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19206/80/192068013_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_00d7c8bb3ccdc5505124bac244697550.jpg
https://ria.ru/20251001/izrail-2045741771.html
https://ria.ru/20251002/flotiliya-2045794784.html
израиль
греция
в мире, израиль, греция, кириакос мицотакис, грета тунберг, оон, палестинская национальная администрация
В мире, Израиль, Греция, Кириакос Мицотакис, Грета Тунберг, ООН, Палестинская национальная администрация
Греция продолжит быть союзником Израиля, заявили в МИД

Пресс-секретарь МИД Греции Зохиу: страна продолжит быть союзником Израиля

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкГреческий флаг на смотровой площадке Акрополя
Греческий флаг на смотровой площадке Акрополя - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Греческий флаг на смотровой площадке Акрополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Греция продолжит быть союзником Израиля, несмотря на продолжение военных действий в секторе Газа и перехват судов "Флотилии стойкости", заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Греции Лана Зохиу.
Ранее в сентябре премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на ГА ООН, заявил, что агрессивные действия Израиля лишат его международной поддержки и оттолкнут от него оставшихся союзников.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости"
1 октября, 23:31
"Мы очевидно на данный момент не дошли до этого. У нас стратегические партнерские отношения с Израилем, которые мы обязательно хотим поддерживать", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, является ли перехват судов "Флотилии стойкости" частью той стратегии, которая приведет "к потере даже такого надежного союзника, как Греция".
Слова Зохиу опубликовал сайт греческого МИД.
Пресс-служба МИД Израиля ранее сообщила, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости", которая присоединилась к объединению активистов "Глобальная флотилия Сумуда", пытающемуся доплыть до сектора Газа с целью прорыва его блокады, и направляют их в один из израильских портов. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуются более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
Протест против нападения Израиля на Флотилии стойкости в Риме - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
По всему миру проходят протесты в поддержку "Флотилии стойкости"
2 октября, 10:39
 
В миреИзраильГрецияКириакос МицотакисГрета ТунбергООНПалестинская национальная администрация
 
 
