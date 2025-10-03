Греция продолжит быть союзником Израиля, заявили в МИД

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Греция продолжит быть союзником Израиля, несмотря на продолжение военных действий в секторе Газа и перехват судов "Флотилии стойкости", заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Греции Лана Зохиу.
Ранее в сентябре премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на ГА ООН, заявил, что агрессивные действия Израиля лишат его международной поддержки и оттолкнут от него оставшихся союзников.
"Мы очевидно на данный момент не дошли до этого. У нас стратегические партнерские отношения с Израилем, которые мы обязательно хотим поддерживать", - сказала она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, является ли перехват судов "Флотилии стойкости" частью той стратегии, которая приведет "к потере даже такого надежного союзника, как Греция".
Слова Зохиу опубликовал сайт греческого МИД.
Пресс-служба МИД Израиля ранее сообщила, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости", которая присоединилась к объединению активистов "Глобальная флотилия Сумуда", пытающемуся доплыть до сектора Газа с целью прорыва его блокады, и направляют их в один из израильских портов. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуются более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
