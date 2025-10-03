СМИ: экс-руководителей научного комитета ГРАУ обвинили в получении взятки

Согласно сайту Минобороны, ГРАУ отвечает за планирование и обеспечение войск вооружением и техникой. В его функции также входят методическое руководство эксплуатацией вооружения, реализация военно-технической политики в этой сфере и выполнение роли государственного заказчика в оборонной сфере.