02:39 03.10.2025
СМИ: экс-руководителей научного комитета ГРАУ обвинили в получении взятки
СМИ: экс-руководителей научного комитета ГРАУ обвинили в получении взятки
россия, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), главное ракетно-артиллкрийское управление минобороны россии, рбк (медиагруппа)
Россия, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова), Главное ракетно-артиллкрийское управление Минобороны России, РБК (медиагруппа)
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Руководителям Научно-технического комитета Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны (ГРАУ МО) России предъявили обвинения о получении взятки в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на источники.
“Председателю Научно-технического комитета ГРАУ МО полковнику Андрею Жежуку и его заместителю полковнику Сергею Захарову предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере)”, — говорится в материале.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Экс-начальник НИИ Минобороны России не признал вину в получении взятки
18 августа, 16:59

Согласно сайту Минобороны, ГРАУ отвечает за планирование и обеспечение войск вооружением и техникой. В его функции также входят методическое руководство эксплуатацией вооружения, реализация военно-технической политики в этой сфере и выполнение роли государственного заказчика в оборонной сфере.

По данным "Коммерсанта", дата начала судебного процесса пока не назначена, но оно, скорее всего будет проходить в закрытом для СМИ режиме.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Топ-менеджера авиазавода обвинили во взятке сотруднику института Минобороны
26 сентября, 13:24
 
РоссияСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Главное ракетно-артиллкрийское управление Минобороны РоссииРБК (медиагруппа)
 
 
