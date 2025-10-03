Цены на говядину в мире достигли максимума с 1960 года

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Стоимость говядины в мире достигла рекордных 6,9 доллара за килограмм на фоне снижения предложения на мировых рынках и роста спроса со стороны основных потребителей, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка и комментария эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской.

Так, стоимость говядины в сентябре росла четвертый месяц подряд, достигнув 6,9 доллара за килограмм - максимум с начала 1960 года (более ранних данных нет). Это на 0,6% выше уровня месяцем ранее и почти на 10% - показателя годом ранее.

"Рост цен на говядину в мире обусловлен совокупностью факторов: инфляция, длительный цикл производства, рост спроса со стороны потребителей из США Китая , высокая стоимость молочной продукции, которая является конкурирующим продуктом, снижающим объемы поголовья, направляемого на убой", - пояснила Рокотянская.