https://ria.ru/20251003/govyadina-2046186673.html
Цены на говядину в мире достигли максимума с 1960 года
Цены на говядину в мире достигли максимума с 1960 года - РИА Новости, 03.10.2025
Цены на говядину в мире достигли максимума с 1960 года
Стоимость говядины в мире достигла рекордных 6,9 доллара за килограмм на фоне снижения предложения на мировых рынках и роста спроса со стороны основных... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:50:00+03:00
2025-10-03T14:50:00+03:00
2025-10-03T14:50:00+03:00
экономика
сша
китай
всемирный банк
бкс мир инвестиций
россия
сша
китай
россия
экономика, сша, китай, всемирный банк, бкс мир инвестиций, россия
Экономика, США, Китай, Всемирный банк, БКС Мир инвестиций, Россия
Цены на говядину в мире достигли максимума с 1960 года
Стоимость говядины в мире достигла рекордных 6,9 доллара за килограмм
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Стоимость говядины в мире достигла рекордных 6,9 доллара за килограмм на фоне снижения предложения на мировых рынках и роста спроса со стороны основных потребителей, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка и комментария эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской.
Так, стоимость говядины в сентябре росла четвертый месяц подряд, достигнув 6,9 доллара за килограмм - максимум с начала 1960 года (более ранних данных нет). Это на 0,6% выше уровня месяцем ранее и почти на 10% - показателя годом ранее.
"Рост цен на говядину в мире обусловлен совокупностью факторов: инфляция, длительный цикл производства, рост спроса со стороны потребителей из США
и Китая
, высокая стоимость молочной продукции, которая является конкурирующим продуктом, снижающим объемы поголовья, направляемого на убой", - пояснила Рокотянская.
Кроме того, изменение климата приводит к засухам, которые сокращают площади пастбищ и приводят к росту стоимости кормов. Например, в США, одном из крупнейших в мире производителей говядины, в текущем году из-за этого фактора поголовье коров упало до минимума с 1951 года.