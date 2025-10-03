В Европарламенте прокомментировали встречу с депутатами Госдумы

БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. В Европарламенте прокомментировали встречу, которая прошла на этой неделе в режиме видеоконференции с депутатами Госдумы, отметив, что официальных контактов у ЕП с российскими властями нет, но евродепутаты свободны использовать свои полномочия.

"Официальных контактов с российскими властями в парламенте с 2014 года нет, также парламент не сотрудничает с Государственной Думой. Члены, которые сотрудничают с российскими дипломатическими или правительственными юридическими лицами, действуют исключительно в своем личном качестве. Члены парламента имеют право свободно распоряжаться своими полномочиями", - сказала на пресс-конференции представитель ЕП Дельфин Колар.

Она также подчеркнула, что "в соответствии с правилами, депутаты должны сообщать о своих встречах с любыми представителями третьих стран". "Но позиция парламента предельно ясна: официальных контактов нет", - заключила представитель ЕП.