В Европарламенте прокомментировали встречу с депутатами Госдумы - РИА Новости, 03.10.2025
14:24 03.10.2025
В Европарламенте прокомментировали встречу с депутатами Госдумы
В Европарламенте прокомментировали встречу с депутатами Госдумы
В мире, Украина, Россия, Европа, Фернан Картайзер, Госдума РФ, Европарламент
Депутаты Европарламента и Госдумы обменялись мнениями по украинскому вопросу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. В Европарламенте прокомментировали встречу, которая прошла на этой неделе в режиме видеоконференции с депутатами Госдумы, отметив, что официальных контактов у ЕП с российскими властями нет, но евродепутаты свободны использовать свои полномочия.
"Официальных контактов с российскими властями в парламенте с 2014 года нет, также парламент не сотрудничает с Государственной Думой. Члены, которые сотрудничают с российскими дипломатическими или правительственными юридическими лицами, действуют исключительно в своем личном качестве. Члены парламента имеют право свободно распоряжаться своими полномочиями", - сказала на пресс-конференции представитель ЕП Дельфин Колар.
Она также подчеркнула, что "в соответствии с правилами, депутаты должны сообщать о своих встречах с любыми представителями третьих стран". "Но позиция парламента предельно ясна: официальных контактов нет", - заключила представитель ЕП.
Ранее пресс-служба комитета Госдумы по международным делам сообщила, что депутаты Госдумы и Европарламента на встрече в режиме ВКС обсудили конфликт на Украине и восстановление взаимодействия РФ со странами Европы. Как говорилось с заявлении евродепутата Фернана Картайзера, депутаты Госдумы и Европарламента на встрече в режиме ВКС договорились поддерживать регулярный диалог путем обмена вопросами и ответами, а также возможных очных встреч в будущем.
