https://ria.ru/20251003/gosduma-2046177313.html
В Европарламенте прокомментировали встречу с депутатами Госдумы
В Европарламенте прокомментировали встречу с депутатами Госдумы - РИА Новости, 03.10.2025
В Европарламенте прокомментировали встречу с депутатами Госдумы
В Европарламенте прокомментировали встречу, которая прошла на этой неделе в режиме видеоконференции с депутатами Госдумы, отметив, что официальных контактов у... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:24:00+03:00
2025-10-03T14:24:00+03:00
2025-10-03T14:24:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
фернан картайзер
госдума рф
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20250305/evroparlament-2003251280.html
украина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, европа, фернан картайзер, госдума рф, европарламент
В мире, Украина, Россия, Европа, Фернан Картайзер, Госдума РФ, Европарламент
В Европарламенте прокомментировали встречу с депутатами Госдумы
Депутаты Европарламента и Госдумы обменялись мнениями по украинскому вопросу
БРЮССЕЛЬ, 3 окт – РИА Новости. В Европарламенте прокомментировали встречу, которая прошла на этой неделе в режиме видеоконференции с депутатами Госдумы, отметив, что официальных контактов у ЕП с российскими властями нет, но евродепутаты свободны использовать свои полномочия.
"Официальных контактов с российскими властями в парламенте с 2014 года нет, также парламент не сотрудничает с Государственной Думой. Члены, которые сотрудничают с российскими дипломатическими или правительственными юридическими лицами, действуют исключительно в своем личном качестве. Члены парламента имеют право свободно распоряжаться своими полномочиями", - сказала на пресс-конференции представитель ЕП Дельфин Колар.
Она также подчеркнула, что "в соответствии с правилами, депутаты должны сообщать о своих встречах с любыми представителями третьих стран". "Но позиция парламента предельно ясна: официальных контактов нет", - заключила представитель ЕП.
Ранее пресс-служба комитета Госдумы
по международным делам сообщила, что депутаты Госдумы и Европарламента
на встрече в режиме ВКС обсудили конфликт на Украине
и восстановление взаимодействия РФ
со странами Европы
. Как говорилось с заявлении евродепутата Фернана Картайзера
, депутаты Госдумы и Европарламента на встрече в режиме ВКС договорились поддерживать регулярный диалог путем обмена вопросами и ответами, а также возможных очных встреч в будущем.