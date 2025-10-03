Рейтинг@Mail.ru
13:03 03.10.2025 (обновлено: 13:04 03.10.2025)
В Госдуме предостерегли Киев от наступления на Крым
В Госдуме предостерегли Киев от наступления на Крым
в мире, республика крым, россия, украина, дмитрий белик, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф, оон
В мире, Республика Крым, Россия, Украина, Дмитрий Белик, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, ООН
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Попытки ВСУ организовать наступление на Крым обернутся для них печальной участью, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Sky News сообщил, что Украина может готовить крупное наступление на Крым нынешней зимой.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Орбан объяснил, почему Украину не следует принимать в Евросоюз
Вчера, 11:21
"Украина уже три года собирается зайти в Крым и все никак не получается. И этот раз не станет исключением. Зачем идти туда, где "забили снаряды в пушки туго". Врага ждет печальная участь", - сказал Белик.
При этом, по его мнению, сбрасывать со счетов угрозу вторжения не стоит, так как ВСУ могут высадить диверсионную группу на побережье и вести подрывную деятельность по инфраструктуре.
"В целом, если говорить - наступления они не планируют, а вот диверсии, без сомнения, мечтают провести, но их мечты мы быстро развеем по-ветру", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Военнослужащий поправляет украинский флаг в Белом доме перед началом переговоров - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
США заморозили обсуждение военной поддержки Киева, пишут СМИ
Вчера, 08:09
 
