В Госдуме предостерегли Киев от наступления на Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. Попытки ВСУ организовать наступление на Крым обернутся для них печальной участью, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

"В целом, если говорить - наступления они не планируют, а вот диверсии, без сомнения, мечтают провести, но их мечты мы быстро развеем по-ветру", - сказал депутат.