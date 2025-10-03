В Госдуме предложили закрепить право на доставку документов из МФЦ

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин направили обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением закрепить по всей России право пользоваться услугой курьерской доставки готовых документов из МФЦ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым закрепить право граждан и юридических лиц всех субъектов РФ пользоваться услугой курьерской доставки готовых документов из МФЦ", - сказано в документе.

Отмечается, что в ряде регионов услуга курьерской доставки документов успешно развивается: в Москве доставку заказывают через портал mos.ru, в Рязанской и Кировской областях её обеспечивают " Почта России " и региональные операторы с выбором удобного времени, это повышает доступность государственных и муниципальных услуг, особенно для маломобильных граждан, пожилых людей, родителей с детьми и жителей отдалённых территорий.

"В открытом доступе отсутствует информация о количестве МФЦ в стране, где уже действует услуга курьерской доставки. Её распространение пока ограничено и доступно лишь в отдельных субъектах. Вместе с тем успешный опыт регионов, где доставка документов уже реализуется, подтверждает востребованность и эффективность этой практики", - уточняется в документе.

По мнению авторов обращения, введение единых правил предоставления предлагаемой услуги позволит создать равные условия для всех граждан страны, сократит нагрузку на сами центры и повысит качество обслуживания.