https://ria.ru/20251003/gorlovka-2046295237.html
В Горловке при атаке БПЛА повреждены ряд домов и образовательное учреждение
В Горловке при атаке БПЛА повреждены ряд домов и образовательное учреждение - РИА Новости, 03.10.2025
В Горловке при атаке БПЛА повреждены ряд домов и образовательное учреждение
Ряд многоквартирных домов и образовательное учреждение повреждены в результате массовой атаки украинских БПЛА в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T23:58:00+03:00
2025-10-03T23:58:00+03:00
2025-10-03T23:58:00+03:00
происшествия
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018421198_0:159:1280:879_1920x0_80_0_0_b7382b14f720a1d94e22d01cc6223cca.jpg
https://ria.ru/20251003/dron-2046289953.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018421198_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fbbc0bdca6d1d695799d242643bdb259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Происшествия, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
В Горловке при атаке БПЛА повреждены ряд домов и образовательное учреждение
В Горловке из-за атаки БПЛА повреждены ряд домов и образовательное учреждение