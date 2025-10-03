Рейтинг@Mail.ru
В Горловке при атаке БПЛА повреждены ряд домов и образовательное учреждение - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/gorlovka-2046295237.html
В Горловке при атаке БПЛА повреждены ряд домов и образовательное учреждение
В Горловке при атаке БПЛА повреждены ряд домов и образовательное учреждение - РИА Новости, 03.10.2025
В Горловке при атаке БПЛА повреждены ряд домов и образовательное учреждение
Ряд многоквартирных домов и образовательное учреждение повреждены в результате массовой атаки украинских БПЛА в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T23:58:00+03:00
2025-10-03T23:58:00+03:00
происшествия
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018421198_0:159:1280:879_1920x0_80_0_0_b7382b14f720a1d94e22d01cc6223cca.jpg
https://ria.ru/20251003/dron-2046289953.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018421198_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fbbc0bdca6d1d695799d242643bdb259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Происшествия, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
В Горловке при атаке БПЛА повреждены ряд домов и образовательное учреждение

В Горловке из-за атаки БПЛА повреждены ряд домов и образовательное учреждение

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиОбломки украинского беспилотника
Обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Обломки украинского беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Ряд многоквартирных домов и образовательное учреждение повреждены в результате массовой атаки украинских БПЛА в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
"По уточненной информации, вследствие массовой атаки БПЛА украинских террористов в центре Горловки поврежден ряд многоквартирных домов. В Никитовском районе Горловки повреждено учреждение образования", - написал мэр в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику
Вчера, 22:33
 
ПроисшествияГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала