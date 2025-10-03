Рейтинг@Mail.ru
В Горловке из-за агрессии ВСУ поврежден многоквартирный дом - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/gorlovka-2046291877.html
В Горловке из-за агрессии ВСУ поврежден многоквартирный дом
В Горловке из-за агрессии ВСУ поврежден многоквартирный дом - РИА Новости, 03.10.2025
В Горловке из-за агрессии ВСУ поврежден многоквартирный дом
Многоквартирный дом получил повреждения в результате вооруженной украинской агрессии в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T23:02:00+03:00
2025-10-03T23:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106809/30/1068093058_0:0:2024:1140_1920x0_80_0_0_4c35ad0492438073086db415fb6aae86.jpg
https://ria.ru/20251003/gorlovka-2046251168.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106809/30/1068093058_105:0:1965:1395_1920x0_80_0_0_606507466fe6e4bbc3a06f2d35c75c44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке из-за агрессии ВСУ поврежден многоквартирный дом

В Горловке из-за атаки дронов ВСУ поврежден многоквартирный дом

© РИА Новости / Ирина Геращенко | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Горловки Донецкой области
Последствия обстрела города Горловки Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Ирина Геращенко
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела города Горловки Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Многоквартирный дом получил повреждения в результате вооруженной украинской агрессии в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с 22.00 по 22.30 трижды атаковали Центрально-Городской район Горловки при помощи дронов-камикадзе.
"Вследствие украинской вооружённой агрессии в центре Горловки повреждён многоквартирный дом", - написал мэр в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Горловке подростки подорвались на украинской мине
Вчера, 17:53
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала