В Горловке из-за агрессии ВСУ поврежден многоквартирный дом
В Горловке из-за агрессии ВСУ поврежден многоквартирный дом
Многоквартирный дом получил повреждения в результате вооруженной украинской агрессии в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.10.2025
