В Горловке подростки подорвались на украинской мине
В Горловке подростки подорвались на украинской мине - РИА Новости, 03.10.2025
В Горловке подростки подорвались на украинской мине
Двое подростков получили ранения в результате подрыва на противопехотной мине украинских войск в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
2025-10-03T17:53:00+03:00
2025-10-03T17:53:00+03:00
2025-10-03T17:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донецк
