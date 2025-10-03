Рейтинг@Mail.ru
В Горловке подростки подорвались на украинской мине
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 03.10.2025
В Горловке подростки подорвались на украинской мине
В Горловке подростки подорвались на украинской мине
Двое подростков получили ранения в результате подрыва на противопехотной мине украинских войск в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.10.2025
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
происшествия
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке подростки подорвались на украинской мине

В Горловке 2 подростка получили ранения при подрыве на противопехотной мине ВСУ

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Двое подростков получили ранения в результате подрыва на противопехотной мине украинских войск в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате детонации украинской противопехотной мины нажимного действия в Никитовском районе Горловки ранены два подростка", - написал мэр в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
