Дроны ВСУ атаковали Горловку
Дроны ВСУ атаковали Горловку - РИА Новости, 03.10.2025
Дроны ВСУ атаковали Горловку
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T16:49:00+03:00
2025-10-03T16:49:00+03:00
2025-10-03T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
горловка
донецкая народная республика
донецк
Новости
происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол
Дроны ВСУ атаковали Горловку
В Горловке при атаке БПЛА ВСУ пострадал мирный житель