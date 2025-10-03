https://ria.ru/20251003/germaniya-2046262767.html
Объединение Востока и Запада Германии еще не завершилось, заявили в АдГ
Объединение Востока и Запада Германии еще не завершилось, заявили в АдГ - РИА Новости, 03.10.2025
Объединение Востока и Запада Германии еще не завершилось, заявили в АдГ
Процесс объединения ФРГ и бывшей ГДР потребует еще десятилетий из-за ошибок при приватизации восточных земель, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии... РИА Новости, 03.10.2025
Объединение Востока и Запада Германии еще не завершилось, заявили в АдГ
Котре: для полноценного объединения Германии потребуются десятилетия
БЕРЛИН, 3 окт – РИА Новости. Процесс объединения ФРГ и бывшей ГДР потребует еще десятилетий из-за ошибок при приватизации восточных земель, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
Третьего октября отмечается 35-летие объединения Западной Германии с Восточной.
"Из-за различий в политических системах и условиях жизни между Востоком
и Западом единство пока ещё не может быть полностью завершено. Это требует времени и растянется ещё на десятилетия", - сказал он.
По словам Котре
, Восток слабее с экономической точки зрения, так как после многих лет плановой экономики в ГДР исходная ситуация была иной и для быстрых изменений пришлось бы менять "окостеневшие" структуры, в том числе и в самом ЕС
, создавая специальные зоны и освобождая экономику от ограничений.
"Кроме того, Тройханд (холдинг по приватизации земель ГДР - ред.) упустил возможность сосредоточить поддержку на среднем бизнесе, а не на крупных предприятиях. В отличие от Востока, на Западе гораздо больше людей, которые уже обустроились в своём благополучии", - добавил он.