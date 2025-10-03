Объединение Востока и Запада Германии еще не завершилось, заявили в АдГ

БЕРЛИН, 3 окт – РИА Новости. Процесс объединения ФРГ и бывшей ГДР потребует еще десятилетий из-за ошибок при приватизации восточных земель, заявил РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

"Кроме того, Тройханд (холдинг по приватизации земель ГДР - ред.) упустил возможность сосредоточить поддержку на среднем бизнесе, а не на крупных предприятиях. В отличие от Востока, на Западе гораздо больше людей, которые уже обустроились в своём благополучии", - добавил он.