Треть немцев недовольны воссоединением Германии, показал опрос

Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Около трети немцев в той или иной степени недовольны воссоединением Германии спустя 35 лет, следует из исследования Deutschlandtrend, проведенного институтом Около трети немцев в той или иной степени недовольны воссоединением Германии спустя 35 лет, следует из исследования Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

"Шесть из десяти (61%) немцев очень или в целом довольны положением воссоединения. Каждый третий (34%) менее доволен этим или недоволен вовсе", - говорится в публикации на сайте ARD по итогам исследования.

Примечательно, что на западе страны воссоединением страны не удовлетворен 31% респондентов, в то время как на территории бывшей ГДР воссоединением недовольны 46%. Нынешним правительством неудовлетворены 74% западных и 84% восточных немцев.

Исследование проводилось с 29 сентября по 1 октября среди 1306 немцев, имеющих избирательное право. Погрешность не приводится.