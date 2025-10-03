https://ria.ru/20251003/germaniya-2046254192.html
Треть немцев недовольны воссоединением Германии, показал опрос
Треть немцев недовольны воссоединением Германии, показал опрос
Треть немцев недовольны воссоединением Германии, показал опрос
Около трети немцев в той или иной степени недовольны воссоединением Германии спустя 35 лет, следует из исследования Deutschlandtrend, проведенного институтом... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T18:03:00+03:00
2025-10-03T18:03:00+03:00
2025-10-03T18:03:00+03:00
Infratest dimap: 34% немцев спустя 35 лет недовольны воссоединением Германии
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Около трети немцев в той или иной степени недовольны воссоединением Германии спустя 35 лет, следует из исследования Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap
для телеканала ARD.
"Шесть из десяти (61%) немцев очень или в целом довольны положением воссоединения. Каждый третий (34%) менее доволен этим или недоволен вовсе", - говорится в публикации на сайте ARD
по итогам исследования.
Примечательно, что на западе страны воссоединением страны не удовлетворен 31% респондентов, в то время как на территории бывшей ГДР воссоединением недовольны 46%. Нынешним правительством неудовлетворены 74% западных и 84% восточных немцев.
Исследование проводилось с 29 сентября по 1 октября среди 1306 немцев, имеющих избирательное право. Погрешность не приводится.
Тридцать пять лет назад, 3 октября 1990 года, произошло объединение Западной и Восточной Германии, завершившее более чем 40-летний период раскола страны.