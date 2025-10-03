Рейтинг@Mail.ru
18:03 03.10.2025
Треть немцев недовольны воссоединением Германии, показал опрос
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Около трети немцев в той или иной степени недовольны воссоединением Германии спустя 35 лет, следует из исследования Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
"Шесть из десяти (61%) немцев очень или в целом довольны положением воссоединения. Каждый третий (34%) менее доволен этим или недоволен вовсе", - говорится в публикации на сайте ARD по итогам исследования.
Примечательно, что на западе страны воссоединением страны не удовлетворен 31% респондентов, в то время как на территории бывшей ГДР воссоединением недовольны 46%. Нынешним правительством неудовлетворены 74% западных и 84% восточных немцев.
Исследование проводилось с 29 сентября по 1 октября среди 1306 немцев, имеющих избирательное право. Погрешность не приводится.
Тридцать пять лет назад, 3 октября 1990 года, произошло объединение Западной и Восточной Германии, завершившее более чем 40-летний период раскола страны.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Опрос показал отношение немцев к Мерцу
