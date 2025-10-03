Рейтинг@Mail.ru
АдГ обвинила правительство Мерца в расколе страны
12:40 03.10.2025
АдГ обвинила правительство Мерца в расколе страны
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в День германского единства обвинила правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца в расколе страны.
АдГ обвинила правительство Мерца в расколе страны

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в День германского единства обвинила правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца в расколе страны.
Третьего октября отмечается 35-летие объединения Западной Германии с Восточной.
"Сегодня правительство канцлера Мерца своей политикой раскалывает страну. Оно распахивает рвы и проводит политику брандмауэра, отчуждая (от участия в принятии решений - ред.) миллионы граждан и избирателей только потому, что, с его точки зрения, они имеют неправильное мнение или голосуют не за ту партию. И вместо того, чтобы создавать процветающую среду, политика последних лет вызвала многочисленные кризисы и привела страну на край пропасти", - говорится в заявлении АдГ, опубликованном в официальном аккаунте партии в соцсети Х по случаю Дня германского единства.
Входящий в правящую коалицию Германии блок ХДС/ХСС придерживается так называемой политики брандмауэра, предполагающей бойкотирование любых инициатив АдГ и исключение любой формы сотрудничества с ней.
Третьего октября 1990 года произошло официальное объединение ФРГ и ГДР. С 00 часов ГДР прекратила свое существование как страна, Западный Берлин - как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом. В соответствии с московским договором от 12 сентября 1990 года Федеративная Республика Германия - объединенная Германия - получила полный суверенитет в своей внутренней и внешней политике.
