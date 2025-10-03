СМИ: Германия будет сотрудничать с Украиной и Израилем в борьбе с дронами

Ранее Добриндт заявил, что кабмин ФРГ на следующей неделе намерен пересмотреть закон о полиции и создать правовую основу для борьбы с беспилотниками. По его словам, закон о воздушной безопасности также будет пересмотрен по согласованию с министром обороны ФРГ, поскольку и у бундесвера должна быть возможность участвовать в борьбе с беспилотниками в. рамках служебной помощи.