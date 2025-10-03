СМИ: Германия будет сотрудничать с Украиной и Израилем в борьбе с дронами

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Германия будет развивать сотрудничество в области разработки систем защиты от беспилотников с Украиной и Израилем, сообщает газета Bild со ссылкой на главу МВД ФРГ Александра Добриндта.
"Германия, по данным министра внутренних дел Александра Добриндта, будет развивать сотрудничество с Украиной и Израилем в (сфере – ред.) защиты от дронов", - говорится в материале.
По словам министра, в федеральной полиции Германии появится новое подразделение, которое будет заниматься исключительно вопросами борьбы с беспилотниками, пишет издание. В его рамках будут созданы отделы разработок и исследований, которые и должны будут работать в "тесном сотрудничестве" с партнерами, включая Украину и Израиль, уточняется в сообщении.
Ранее Добриндт заявил, что кабмин ФРГ на следующей неделе намерен пересмотреть закон о полиции и создать правовую основу для борьбы с беспилотниками. По его словам, закон о воздушной безопасности также будет пересмотрен по согласованию с министром обороны ФРГ, поскольку и у бундесвера должна быть возможность участвовать в борьбе с беспилотниками в. рамках служебной помощи.
В Германии признали, что не могут отразить атаку некоторых видов дронов
27 сентября, 11:01