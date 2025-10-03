https://ria.ru/20251003/germanija-2046088918.html
Единая ФРГ осталась вассалом США, заявил немецкий политик
Единая ФРГ осталась вассалом США, заявил немецкий политик - РИА Новости, 03.10.2025
Единая ФРГ осталась вассалом США, заявил немецкий политик
ФРГ осталась зависимым от США государством даже после объединения Восточной Германии с Западной в 1990 году, и Вашингтон использовал ее для расширения НАТО на... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T07:24:00+03:00
2025-10-03T07:24:00+03:00
2025-10-03T07:24:00+03:00
в мире
германия
сша
вашингтон (штат)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_0:144:3132:1906_1920x0_80_0_0_758fb7a1e81faf9a9465c42cd8925b4e.jpg
https://ria.ru/20251003/germaniya-2046074278.html
https://ria.ru/20250801/germanija-2032885874.html
германия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029957_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_d0f7a0fad6736142a18032ad12919e1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, сша, вашингтон (штат), нато
В мире, Германия, США, Вашингтон (штат), НАТО
Единая ФРГ осталась вассалом США, заявил немецкий политик
Нимайер: Германия осталась зависимой от США даже после объединения