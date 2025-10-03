Рейтинг@Mail.ru
07:24 03.10.2025
Единая ФРГ осталась вассалом США, заявил немецкий политик
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. ФРГ осталась зависимым от США государством даже после объединения Восточной Германии с Западной в 1990 году, и Вашингтон использовал ее для расширения НАТО на восток, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Третьего октября отмечается 35-летие объединения Западной Германии с Восточной.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Объединение Германии было форсировано, считает эксперт
Вчера, 02:53
"Это величайшая афера в истории. Объединение создало не свободную и суверенную Германию, а сохранила вассальное для США, оккупированное государство", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Вашингтон использовал Германию в качестве своей базы во всех войнах последних десятилетий, включая конфликт на Украине. Кроме того, Штаты расширяли НАТО на восток, опираясь на ФРГ, отметил политик.
"Польша не стала бы членом НАТО, как и Румыния, Болгария, Латвия, Эстония, Литва, если бы не объединение Германии", - уверен Нимайер.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Германии назвали США больным и непредсказуемым партнером
1 августа, 17:24
 
