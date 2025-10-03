Немецкий политик обвинил США в обмане Горбачева

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Руководители США обманули президента СССР Михаила Горбачева в 1990 году, устно пообещав не расширять НАТО на восток после объединения ФРГ и ГДР, отметил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, говоря о 35-летии объединения Германии.