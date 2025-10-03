Рейтинг@Mail.ru
Немецкий политик обвинил США в обмане Горбачева
01:25 03.10.2025
Немецкий политик обвинил США в обмане Горбачева
Немецкий политик обвинил США в обмане Горбачева
Руководители США обманули президента СССР Михаила Горбачева в 1990 году, устно пообещав не расширять НАТО на восток после объединения ФРГ и ГДР, отметил в... РИА Новости, 03.10.2025
Немецкий политик обвинил США в обмане Горбачева

Нимайер заявил, что США обманули Горбачева, пообещав не расширять НАТО

Бывший президент СССР Михаил Горбачев
Бывший президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Бывший президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Руководители США обманули президента СССР Михаила Горбачева в 1990 году, устно пообещав не расширять НАТО на восток после объединения ФРГ и ГДР, отметил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, говоря о 35-летии объединения Германии.
"Все расширение НАТО, которое произошло с тех пор, шло вразрез с этими обещаниями. Так что да, полагаю, Горбачева обманули США. Он, на мой взгляд, наивно не потребовал этого (обязательств по нерасширению НАТО – ред.) на бумаге", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что расширение НАТО на восток стало следствием объединения Германии в 1990 году. Инфраструктура НАТО стала появляться даже на территории бывшей Восточной Германии вопреки договору "Два плюс четыре" от 1990 года, указал политик.
"И ни о каком выходе США из Западной Германии речи не идет. У них в стране 32 военные базы", - подчеркнул он.
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, известный как договор "Два плюс четыре", был заключен между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года. Соглашение установило внешнеполитические условия объединения Германии и возвращения ей суверенитета.
Третьего октября отмечается 35-летие объединения Западной Германии с Восточной.
