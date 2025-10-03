https://ria.ru/20251003/germanija-2046067956.html
Немецкий политик обвинил США в обмане Горбачева
Немецкий политик обвинил США в обмане Горбачева - РИА Новости, 03.10.2025
Немецкий политик обвинил США в обмане Горбачева
Руководители США обманули президента СССР Михаила Горбачева в 1990 году, устно пообещав не расширять НАТО на восток после объединения ФРГ и ГДР, отметил в... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T01:25:00+03:00
2025-10-03T01:25:00+03:00
2025-10-03T01:25:00+03:00
в мире
германия
сша
ссср
михаил горбачев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114163/23/1141632343_0:127:2500:1533_1920x0_80_0_0_bd7fe4b69eae20862f7bb68fd3f0ea45.jpg
https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html
https://ria.ru/20241109/nimayer-1982792539.html
германия
сша
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114163/23/1141632343_279:0:2500:1666_1920x0_80_0_0_190eb05ffba8cddd18cf4c236cd1d2e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, сша, ссср, михаил горбачев, нато
В мире, Германия, США, СССР, Михаил Горбачев, НАТО
Немецкий политик обвинил США в обмане Горбачева
Нимайер заявил, что США обманули Горбачева, пообещав не расширять НАТО
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Руководители США обманули президента СССР Михаила Горбачева в 1990 году, устно пообещав не расширять НАТО на восток после объединения ФРГ и ГДР, отметил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, говоря о 35-летии объединения Германии.
"Все расширение НАТО
, которое произошло с тех пор, шло вразрез с этими обещаниями. Так что да, полагаю, Горбачева
обманули США
. Он, на мой взгляд, наивно не потребовал этого (обязательств по нерасширению НАТО – ред.) на бумаге", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что расширение НАТО на восток стало следствием объединения Германии
в 1990 году. Инфраструктура НАТО стала появляться даже на территории бывшей Восточной Германии вопреки договору "Два плюс четыре" от 1990 года, указал политик.
"И ни о каком выходе США из Западной Германии речи не идет. У них в стране 32 военные базы", - подчеркнул он.
Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, известный как договор "Два плюс четыре", был заключен между ГДР, ФРГ, Францией
, СССР
, Великобританией
и США в Москве
12 сентября 1990 года. Соглашение установило внешнеполитические условия объединения Германии и возвращения ей суверенитета.
Третьего октября отмечается 35-летие объединения Западной Германии с Восточной.