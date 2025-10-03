Рейтинг@Mail.ru
Более 200 человек задержали после пропалестинской демонстрации в Гааге - РИА Новости, 03.10.2025
13:36 03.10.2025 (обновлено: 13:47 03.10.2025)
Более 200 человек задержали после пропалестинской демонстрации в Гааге
Более 200 человек задержали после пропалестинской демонстрации в Гааге - РИА Новости, 03.10.2025
Более 200 человек задержали после пропалестинской демонстрации в Гааге
Полиция Гааги сообщила о задержании в четверг более 200 человек после пропалестинской демонстрации у Центрального вокзала за нарушение общественного порядка. РИА Новости, 03.10.2025
в мире
нидерланды
израиль
гаага
Более 200 человек задержали после пропалестинской демонстрации в Гааге

Полиция Гааги задержала более 205 человек после пропалестинской демонстрации

Полиция задерживает протестующего на пропалестинской демонстрации в Гааге. 2 октября 2025
Полиция задерживает протестующего на пропалестинской демонстрации в Гааге. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Mouneb Taim
Полиция задерживает протестующего на пропалестинской демонстрации в Гааге. 2 октября 2025
ГААГА, 3 окт – РИА Новости. Полиция Гааги сообщила о задержании в четверг более 200 человек после пропалестинской демонстрации у Центрального вокзала за нарушение общественного порядка.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в четверг около сотни человек вышли к зданию МИД Нидерландов в Гааге с требованием отпустить активистов задержанного Израилем нидерландского судна. Они также скандировали пропалестинские лозунги. После того, как полиция оттеснила демонстрантов от здания ведомства, пропалестинские демонстранты стали протестовать рядом с вокзалом и внутри здания, к позднему вечеру их численность выросла.
"Вечером в четверг, 2 октября около 205 активистов были задержаны возле Центрального вокзала Гааги", - говорится в сообщении полиции.
Как отмечается, некоторые демонстранты намеренно нарушали определенные законы и правила, что нанести ущерб безопасности и общественному порядку.
В четверг нидерландское отделение движения "Глобальная флотилия Сумуда" сообщило, что Израиль перехватил судно под флагом Нидерландов Mohammad Bhar из "Флотилии стойкости", на борту этого корабля находились семеро активистов.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что не будет требовать ускоренного освобождения активистов перехваченного Израилем нидерландского судна, однако ожидает их скорой депортации в страну.
В миреНидерландыИзраильГаага
 
 
