https://ria.ru/20251003/gaaga-2046165103.html
Более 200 человек задержали после пропалестинской демонстрации в Гааге
Более 200 человек задержали после пропалестинской демонстрации в Гааге - РИА Новости, 03.10.2025
Более 200 человек задержали после пропалестинской демонстрации в Гааге
Полиция Гааги сообщила о задержании в четверг более 200 человек после пропалестинской демонстрации у Центрального вокзала за нарушение общественного порядка. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T13:36:00+03:00
2025-10-03T13:36:00+03:00
2025-10-03T13:47:00+03:00
в мире
нидерланды
израиль
гаага
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046166441_149:0:2922:1560_1920x0_80_0_0_dab4edc7df71110d8eedc7b50d5c45bb.jpg
https://ria.ru/20251002/polsha-2046012655.html
https://ria.ru/20250928/aktsii-2044843400.html
нидерланды
израиль
гаага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046166441_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b0843a4cf4a58214c9df7871bab07d2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, израиль, гаага
В мире, Нидерланды, Израиль, Гаага
Более 200 человек задержали после пропалестинской демонстрации в Гааге
Полиция Гааги задержала более 205 человек после пропалестинской демонстрации
ГААГА, 3 окт – РИА Новости. Полиция Гааги сообщила о задержании в четверг более 200 человек после пропалестинской демонстрации у Центрального вокзала за нарушение общественного порядка.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в четверг около сотни человек вышли к зданию МИД Нидерландов
в Гааге
с требованием отпустить активистов задержанного Израилем
нидерландского судна. Они также скандировали пропалестинские лозунги. После того, как полиция оттеснила демонстрантов от здания ведомства, пропалестинские демонстранты стали протестовать рядом с вокзалом и внутри здания, к позднему вечеру их численность выросла.
"Вечером в четверг, 2 октября около 205 активистов были задержаны возле Центрального вокзала Гааги", - говорится в сообщении полиции.
Как отмечается, некоторые демонстранты намеренно нарушали определенные законы и правила, что нанести ущерб безопасности и общественному порядку.
В четверг нидерландское отделение движения "Глобальная флотилия Сумуда" сообщило, что Израиль перехватил судно под флагом Нидерландов Mohammad Bhar из "Флотилии стойкости", на борту этого корабля находились семеро активистов.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что не будет требовать ускоренного освобождения активистов перехваченного Израилем нидерландского судна, однако ожидает их скорой депортации в страну.