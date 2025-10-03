Полиция задерживает протестующего на пропалестинской демонстрации в Гааге. 2 октября 2025

Полиция задерживает протестующего на пропалестинской демонстрации в Гааге. 2 октября 2025

© Getty Images / Anadolu/Mouneb Taim Полиция задерживает протестующего на пропалестинской демонстрации в Гааге. 2 октября 2025

Более 200 человек задержали после пропалестинской демонстрации в Гааге

ГААГА, 3 окт – РИА Новости. Полиция Гааги сообщила о задержании в четверг более 200 человек после пропалестинской демонстрации у Центрального вокзала за нарушение общественного порядка.

Как передавал корреспондент РИА Новости, в четверг около сотни человек вышли к зданию МИД Нидерландов Гааге с требованием отпустить активистов задержанного Израилем нидерландского судна. Они также скандировали пропалестинские лозунги. После того, как полиция оттеснила демонстрантов от здания ведомства, пропалестинские демонстранты стали протестовать рядом с вокзалом и внутри здания, к позднему вечеру их численность выросла.

"Вечером в четверг, 2 октября около 205 активистов были задержаны возле Центрального вокзала Гааги", - говорится в сообщении полиции.

Как отмечается, некоторые демонстранты намеренно нарушали определенные законы и правила, что нанести ущерб безопасности и общественному порядку.

В четверг нидерландское отделение движения "Глобальная флотилия Сумуда" сообщило, что Израиль перехватил судно под флагом Нидерландов Mohammad Bhar из "Флотилии стойкости", на борту этого корабля находились семеро активистов.