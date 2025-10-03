Рейтинг@Mail.ru
Премьер Франции пообещал утвердить бюджет не в обход парламента
Премьер Франции пообещал утвердить бюджет не в обход парламента
Премьер Франции пообещал утвердить бюджет не в обход парламента - РИА Новости, 03.10.2025
Премьер Франции пообещал утвердить бюджет не в обход парламента
Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что для утверждения проекта бюджета на 2026 год не будет, в отличие от предшественников, прибегать к... РИА Новости, 03.10.2025
франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
Премьер Франции пообещал утвердить бюджет не в обход парламента

Премьер Франции Лекорню пообещал утвердить бюджет не в обход парламента

ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что для утверждения проекта бюджета на 2026 год не будет, в отличие от предшественников, прибегать к противоречивой статье конституции 49.3, позволяющей правительству протолкнуть законопроект в обход голосования.
Статья 49.3 французской конституции позволяет правительству в срочном порядке принять текст законопроекта о бюджете и о социальном страховании без голосования депутатов неограниченное количество раз.
Военные на палубе танкера Boracay у берегов Сен-Назера - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
AFP: Франция отпустила танкер, включенный в пакет антироссийских санкций
Вчера, 11:00
"Я решил отказаться от применения статьи 49 пункта 3 конституции, так как по сути она прерывает дебаты и снимает ответственность с правительства", - заявил Лекорню. Выступление транслировалось на странице правительства в соцсети X.
Лекорню подчеркнул, что хочет дать каждой политической партии возможность взять на себя ответственность в обсуждении бюджета и что отказ от статьи 49.3 не помешает его принятию до 31 декабря. Документ планируется рассмотреть и утвердить в Национальном собрании (нижней палате парламента) до конца года.
За всю историю Пятой республики (с 1958 года) больше всего (28 раз) статью 49.3 использовал Мишель Рокар, возглавлявший кабмин с 1988 по 1991 год при Франсуа Миттеране. Глава правительства Макрона в 2022-2024 гг. Элизабет Борн занимает второе место, применив статью 23 раза. Борн в отсутствие абсолютного большинства голосов в парламенте у президентской фракции применяла это "конституционное оружие", как его окрестили СМИ, для проведения законопроекта о бюджете на 2023 год, но также для принятия вызвавшей масштабные протесты во Франции пенсионной реформы, повышающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.
В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром главу Минобороны Себастьяна Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабинет и представить проект бюджета на 2026 год. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных им мер жёсткой экономии.
Французский военнослужащий на основном боевом танке Леклерк во время учений - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
"Уже сегодня вечером". СМИ рассказали о панике во Франции из-за России
2 октября, 17:12
 
Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
 
 
