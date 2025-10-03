Премьер Франции пообещал утвердить бюджет не в обход парламента

ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что для утверждения проекта бюджета на 2026 год не будет, в отличие от предшественников, прибегать к противоречивой статье конституции 49.3, позволяющей правительству протолкнуть законопроект в обход голосования.

Статья 49.3 французской конституции позволяет правительству в срочном порядке принять текст законопроекта о бюджете и о социальном страховании без голосования депутатов неограниченное количество раз.

"Я решил отказаться от применения статьи 49 пункта 3 конституции, так как по сути она прерывает дебаты и снимает ответственность с правительства", - заявил Лекорню . Выступление транслировалось на странице правительства в соцсети X.

Лекорню подчеркнул, что хочет дать каждой политической партии возможность взять на себя ответственность в обсуждении бюджета и что отказ от статьи 49.3 не помешает его принятию до 31 декабря. Документ планируется рассмотреть и утвердить в Национальном собрании (нижней палате парламента) до конца года.

За всю историю Пятой республики (с 1958 года) больше всего (28 раз) статью 49.3 использовал Мишель Рокар, возглавлявший кабмин с 1988 по 1991 год при Франсуа Миттеране . Глава правительства Макрона в 2022-2024 гг. Элизабет Борн занимает второе место, применив статью 23 раза. Борн в отсутствие абсолютного большинства голосов в парламенте у президентской фракции применяла это "конституционное оружие", как его окрестили СМИ, для проведения законопроекта о бюджете на 2023 год, но также для принятия вызвавшей масштабные протесты во Франции пенсионной реформы, повышающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.