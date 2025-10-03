https://ria.ru/20251003/frantsiya-2046157463.html
"Мы еще заплатим": во Франции откровенно высказались о выступлении Путина
"Мы еще заплатим": во Франции откровенно высказались о выступлении Путина - РИА Новости, 03.10.2025
"Мы еще заплатим": во Франции откровенно высказались о выступлении Путина
Читатели Французского журнала Le Figaro обратили пристальное внимание на выступление президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T13:11:00+03:00
2025-10-03T13:11:00+03:00
2025-10-03T17:56:00+03:00
в мире
россия
франция
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045955381_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_4abd49f50f7ee35358733b8c9c1d7cc0.jpg
https://ria.ru/20251003/putin-2046095810.html
https://ria.ru/20251003/putin-2046068564.html
россия
франция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045955381_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afd5cf40c56152550f9221012d376e13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, сша, владимир путин
В мире, Россия, Франция, США, Владимир Путин
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Читатели Французского журнала Le Figaro
обратили пристальное внимание на выступление президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", противопоставив его разумные заявления провокационным выходкам европейских лидеров.
"Европа без России
— это меньше чем ничего. Очень жаль, но мы еще за это заплатим",— написал один комментатор.
"Звучит куда более разумно, чем речи некоторых его европейских коллег – воинственных провокаторов", — отметил другой.
"Все это очень отличается от агрессивных выкриков нашего президента. Это просто констатация", — подчеркнул третий.
"Я посмотрел все выступление, и у меня только один комментарий: никто из европейских лидеров ему и в подметки не годится", — выразил мнение еще один пользователь.
"Спокойное и ответственное выступление государственного деятеля, который любит свою страну", — заключили читатели.
Президент России
традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США
, Индией
и Китаем
, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.