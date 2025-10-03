МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Читатели Французского журнала Читатели Французского журнала Le Figaro обратили пристальное внимание на выступление президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", противопоставив его разумные заявления провокационным выходкам европейских лидеров.

"Европа без России — это меньше чем ничего. Очень жаль, но мы еще за это заплатим",— написал один комментатор.

"Звучит куда более разумно, чем речи некоторых его европейских коллег – воинственных провокаторов", — отметил другой.

"Все это очень отличается от агрессивных выкриков нашего президента. Это просто констатация", — подчеркнул третий.

"Я посмотрел все выступление, и у меня только один комментарий: никто из европейских лидеров ему и в подметки не годится", — выразил мнение еще один пользователь.

"Спокойное и ответственное выступление государственного деятеля, который любит свою страну", — заключили читатели.