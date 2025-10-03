Рейтинг@Mail.ru
"Мы еще заплатим": во Франции откровенно высказались о выступлении Путина
13:11 03.10.2025 (обновлено: 17:56 03.10.2025)
"Мы еще заплатим": во Франции откровенно высказались о выступлении Путина
"Мы еще заплатим": во Франции откровенно высказались о выступлении Путина
2025-10-03T13:11:00+03:00
2025-10-03T17:56:00+03:00
в мире
россия
франция
сша
владимир путин
2025
в мире, россия, франция, сша, владимир путин
В мире, Россия, Франция, США, Владимир Путин

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Читатели Французского журнала Le Figaro обратили пристальное внимание на выступление президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", противопоставив его разумные заявления провокационным выходкам европейских лидеров.
"Европа без России — это меньше чем ничего. Очень жаль, но мы еще за это заплатим",— написал один комментатор.
Президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Раде сделали заявление после выступления Путина
Вчера, 08:54
"Звучит куда более разумно, чем речи некоторых его европейских коллег – воинственных провокаторов", — отметил другой.
"Все это очень отличается от агрессивных выкриков нашего президента. Это просто констатация", — подчеркнул третий.
"Я посмотрел все выступление, и у меня только один комментарий: никто из европейских лидеров ему и в подметки не годится", — выразил мнение еще один пользователь.
"Спокойное и ответственное выступление государственного деятеля, который любит свою страну", — заключили читатели.
Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Мировые СМИ оценили выступление Путина на "Валдае"
Вчера, 01:34
 
