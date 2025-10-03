Рейтинг@Mail.ru
11:00 03.10.2025 (обновлено: 13:15 03.10.2025)
AFP: Франция отпустила танкер, включенный в пакет антироссийских санкций
ПАРИЖ, 3 окт — РИА Новости. Французские власти отпустили танкер Boracay, включенный в пакет ограничений против Москвы, передает AFP.
"Капитан и его помощник были доставлены обратно на борт <...> танкера Boracay, который вновь отправился в путь в ночь с четверга на пятницу", — сообщило агентство со ссылкой на источники.
Президент Владимир Путин назвал задержание танкера пиратством, основания для этого отсутствовали, на судне не могло быть военных грузов и беспилотников. Он добавил, что не знает, насколько танкер связан с Россией, он следовал под флагом третьей страны и с международным экипажем. По его словам, Париж пошел на этот шаг, чтобы отвлечь французов от внутренних проблем и спровоцировать Москву на ответные шаги.

По данным AFP, несмотря на возвращение двух членов экипажа, им вручили повестку о явке в суд Бреста за "отказ подчиниться требованиям властей", заседание назначили на 26 февраля.
Танкер, задержанный у порта Сен-Назер, возобновил путь в сторону Суэцкого канала, передает BFMTV со ссылкой на морские ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
Во вторник агентство Reuters сообщало, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay. Позднее стало известно о задержании двух членов экипажа, как утверждается, речь идет о гражданах Китая.
В МИД России, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о задержании танкера, связываемого им с якобы "теневым флотом", заявили, что он не объяснил, в чем именно заключались нарушения этого судна. Ведомство отметило, что Европа готова любым способом мешать судоходству и превращать акватории в зоны конфликта.
