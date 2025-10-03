Рейтинг@Mail.ru
Петр Фрадков встретился с участниками олимпиады по финбезопасности - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 03.10.2025 (обновлено: 19:17 03.10.2025)
https://ria.ru/20251003/fradkov-2046251999.html
Петр Фрадков встретился с участниками олимпиады по финбезопасности
Петр Фрадков встретился с участниками олимпиады по финбезопасности - РИА Новости, 03.10.2025
Петр Фрадков встретился с участниками олимпиады по финбезопасности
Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие в финальном дне V Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске, он поговорил со школьниками и... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T17:55:00+03:00
2025-10-03T19:17:00+03:00
красноярск
россия
петр фрадков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960816421_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e058cc579739231355776e936bb0440.jpg
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960816421_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_9d262f0888fbe8130afd6bd39e8fd4b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, россия, петр фрадков
Красноярск, Россия, Петр Фрадков
Петр Фрадков встретился с участниками олимпиады по финбезопасности

Фрадков рассказал про тренды финтеха финалистам олимпиады по финбезопасности

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель ПСБ Петр Фрадков
Председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Председатель ПСБ Петр Фрадков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие в финальном дне V Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске, он поговорил со школьниками и студентами, а также вручил награды призерам и победителям номинации "Экономическая безопасность", сообщает пресс-служба банка.
На панельной дискуссии "Разговоры на равных" финалисты олимпиады задали главе банка вопросы об эволюции цифровых финансовых технологий, философии этих процессов и подходах банка к внедрению инноваций. Фрадков рассказал о конкуренции в сфере технологий и подчеркнул важность прагматического взгляда на финтех для будущих экспертов.
"Банки были и остаются драйверами развития цифровых технологий в России и ведут весь рынок за собой – эффективные технологические решения берут компании различных отраслей, маркетплейсы, ритейлеры. На этом пути важно понимать, что любая технология – это прежде всего инструмент, а не самоцель, не дань моде. Мы поддерживаем исключительно прагматичный подход к выбору технологических решений и призываем не поддаваться тренду обязательного использования искусственного интеллекта во всех процессах", – приводит пресс-служба банка слова Фрадкова.
Председатель банка подчеркнул, что, если есть другие варианты более эффективного решения поставленных задач, то значит надо использовать их. Отвечая на вопросы аудитории про "карьерные лестницы", он отметил, что каждая "ступенька" – это новый вызов самому себе.
"У вас не должно быть ощущения, что сегодняшние достижения – это навсегда. Чтобы достичь новых высот, нужна постоянная каждодневная работа над собой. Как бы ни выглядела скорость “карьерной лестницы”, “лифта” или “тропки”, самый важный показатель успеха в профессиональном росте – это самосовершенствование", – подчеркнул Фрадков.
На торжественной церемонии закрытия председатель банка вручил награды победителям в номинации "Экономическая безопасность" и поздравил всех участников с завершением этого ключевого мероприятия масштабного Международного движения по финансовой безопасности.
"Вы сегодня все – победители, ведь особенно ценно именно время, которое вы провели вместе. Разные страны, разные культуры, разные языки, но вас объединяет одно – талант, молодость и стремление узнать что-то новое. Искренне поздравляю всех участников", – выступил на церемонии награждения Фрадков.
В финальном этапе V Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске приняли участие более 600 школьников и студентов из 40 стран мира. Победителями и призерами стали 188 участников: 27 российских школьников и 161 студент из России и зарубежных стран.
 
КрасноярскРоссияПетр Фрадков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала