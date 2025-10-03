Петр Фрадков встретился с участниками олимпиады по финбезопасности

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Председатель ПСБ Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие в финальном дне V Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске , он поговорил со школьниками и студентами, а также вручил награды призерам и победителям номинации "Экономическая безопасность", сообщает пресс-служба банка.

На панельной дискуссии "Разговоры на равных" финалисты олимпиады задали главе банка вопросы об эволюции цифровых финансовых технологий, философии этих процессов и подходах банка к внедрению инноваций. Фрадков рассказал о конкуренции в сфере технологий и подчеркнул важность прагматического взгляда на финтех для будущих экспертов.

"Банки были и остаются драйверами развития цифровых технологий в России и ведут весь рынок за собой – эффективные технологические решения берут компании различных отраслей, маркетплейсы, ритейлеры. На этом пути важно понимать, что любая технология – это прежде всего инструмент, а не самоцель, не дань моде. Мы поддерживаем исключительно прагматичный подход к выбору технологических решений и призываем не поддаваться тренду обязательного использования искусственного интеллекта во всех процессах", – приводит пресс-служба банка слова Фрадкова.

Председатель банка подчеркнул, что, если есть другие варианты более эффективного решения поставленных задач, то значит надо использовать их. Отвечая на вопросы аудитории про "карьерные лестницы", он отметил, что каждая "ступенька" – это новый вызов самому себе.

"У вас не должно быть ощущения, что сегодняшние достижения – это навсегда. Чтобы достичь новых высот, нужна постоянная каждодневная работа над собой. Как бы ни выглядела скорость “карьерной лестницы”, “лифта” или “тропки”, самый важный показатель успеха в профессиональном росте – это самосовершенствование", – подчеркнул Фрадков.

На торжественной церемонии закрытия председатель банка вручил награды победителям в номинации "Экономическая безопасность" и поздравил всех участников с завершением этого ключевого мероприятия масштабного Международного движения по финансовой безопасности.

"Вы сегодня все – победители, ведь особенно ценно именно время, которое вы провели вместе. Разные страны, разные культуры, разные языки, но вас объединяет одно – талант, молодость и стремление узнать что-то новое. Искренне поздравляю всех участников", – выступил на церемонии награждения Фрадков.