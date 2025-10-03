Рейтинг@Mail.ru
Торговые гиганты Юго-Восточной Азии выступят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 03.10.2025
12:35 03.10.2025 (обновлено: 15:30 03.10.2025)
Торговые гиганты Юго-Восточной Азии выступят на форуме "Сделано в России"
Торговые гиганты Юго-Восточной Азии выступят на форуме "Сделано в России"
Торговые гиганты Юго-Восточной Азии выступят на форуме "Сделано в России"

Участники форума "Сделано в России" узнают о ритейл-сети Юго-Восточной Азии

© РИА Новости / Павел Бедняков
Логотип Сделано в России - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Логотип "Сделано в России". Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Топ-менеджеры крупнейших торговых сетей Юго-Восточной Азии расскажут, как российским брендам закрепиться в регионе, в рамках бизнес-диалога "Азия в фокусе. Стратегии выхода российских компаний", который пройдет 21 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
"Участники узнают стратегии входа в ритейл-сети Вьетнама, Индонезии, Индии и Таиланда. Своими запросами и ожиданиями от партнерства поделятся топ-менеджеры крупнейших торговых сетей региона: WinMart, Masan Group, Central Food Retail (CFR), Modena Group и другие", - говорится в сообщении.
В центре обсуждения - специфика работы с азиатскими ритейлерами, тренды e-commerce, покупательские предпочтения и особенности продвижения товаров. Участники узнают, какие категории российской продукции - от продуктов питания и косметики до текстиля и товаров для дома - сегодня наиболее востребованы в странах Юго-Восточной Азии.
Особое внимание будет уделено вопросам адаптации российских брендов под запросы местных покупателей и инструментам, которые делают выход на азиатские рынки более простым и предсказуемым. Существенную поддержку компаниям оказывают зарубежные представительства Российского экспортного центра, работающие в ключевых странах региона - Вьетнаме, Индонезии, Индии и Таиланде, и помогающие бизнесу находить партнеров, участвовать в выставках и выходить в крупнейшие торговые сети.
"Стремительное развитие Индии и стран Юго-Восточной Азии, сопутствующий рост потребительского спроса на качественные товары дают российским производителям возможность закрепиться в стратегически важном регионе. Дополнительным преимуществом выступает уже действующий с Вьетнамом режим беспошлинной торговли и завершение формирование такого режима с Индонезией, инициирование переговоров по соглашению о свободной торговле с Индией. Сессия станет площадкой для поиска новых стратегий и установления контактов, которые помогут компаниям сделать следующий шаг в освоении рынков этих ключевых экономик. Наша задача - помочь бизнесу пройти этот путь быстрее и эффективнее", - подчеркнул директор по международному сотрудничеству и развитию РЭЦ Антон Цециновский.
Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие бесплатное. Регистрация на форум открыта до 13 октября на официальном сайте форума.
Форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников из более чем 80 стран мира - представителей бизнеса, государственных структур, научных и деловых сообществ. Это главное событие года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек, а экспозицию Made in Russia представили 75 компаний, демонстрируя высокий уровень и разнообразие российского экспорта.
В рамках форума с 1 сентября по 22 октября РЭЦ организует масштабную выставку Made in Russia в экспозиции Национального центра "Россия", где продемонстрированы достижения отечественных экспортеров. Посетить экспозицию можно бесплатно после регистрации на сайте russia.ru.
Организатор форума - Российский экспортный центр. Генеральные партнеры - ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы - правительство Москвы.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
 
