Десять судов "Флотилии стойкости" держат курс на Газу, пишет Al Jazeera
Десять судов "Флотилии стойкости" держат курс на Газу, пишет Al Jazeera - РИА Новости, 03.10.2025
Десять судов "Флотилии стойкости" держат курс на Газу, пишет Al Jazeera
Судно Marinette в составе "Флотилии стойкости", продолжающее плавание к сектору Газа, находится на расстоянии 54 миль от палестинского полуэксклава, курс на... РИА Новости, 03.10.2025
Десять судов "Флотилии стойкости" держат курс на Газу, пишет Al Jazeera
Al Jazeera: судно "Флотилии стойкости" находится на расстоянии 54 миль от Газы
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Судно Marinette в составе "Флотилии стойкости", продолжающее плавание к сектору Газа, находится на расстоянии 54 миль от палестинского полуэксклава, курс на Газу держат еще девять судов флотилии, сообщил телеканал Al Jazeera
утром в пятницу.
"Судно Marinette в составе "Флотилии стойкости" находится на расстоянии 54 морских миль от сектора Газа. Еще девять судов флотилии продолжают идти к Газе, они находятся на расстоянии 470 морских миль от сектора", - сообщил корреспондент телеканала.
На странице "Флотилии стойкости" в соцсети Х вечером в четверг появилась информация о том, что судно Marinette продолжает путь к сектору Газа с грузом гуманитарной помощи. По данным организаторов, около половины судов флотилии перехвачены, информация об остальных уточняется.
Ранее в турецком Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), участвовавшем в организации плавания, сообщили РИА Новости, что "Флотилия стойкости" продолжает путь к сектору Газа с гуманитарной помощью с 11 судами.
МИД Израиля заявил в четверг днем, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий. По данным пресс-службы МИД, ВМС Израиля
перехватили часть судов флотилии и направили их в один из израильских портов. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг
и ее друзья из флотилии живы и здоровы.