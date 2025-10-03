Десять судов "Флотилии стойкости" держат курс на Газу, пишет Al Jazeera

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Судно Marinette в составе "Флотилии стойкости", продолжающее плавание к сектору Газа, находится на расстоянии 54 миль от палестинского полуэксклава, курс на Газу держат еще девять судов флотилии, сообщил телеканал Судно Marinette в составе "Флотилии стойкости", продолжающее плавание к сектору Газа, находится на расстоянии 54 миль от палестинского полуэксклава, курс на Газу держат еще девять судов флотилии, сообщил телеканал Al Jazeera утром в пятницу.

"Судно Marinette в составе "Флотилии стойкости" находится на расстоянии 54 морских миль от сектора Газа. Еще девять судов флотилии продолжают идти к Газе, они находятся на расстоянии 470 морских миль от сектора", - сообщил корреспондент телеканала.

На странице "Флотилии стойкости" в соцсети Х вечером в четверг появилась информация о том, что судно Marinette продолжает путь к сектору Газа с грузом гуманитарной помощи. По данным организаторов, около половины судов флотилии перехвачены, информация об остальных уточняется.

Ранее в турецком Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), участвовавшем в организации плавания, сообщили РИА Новости, что "Флотилия стойкости" продолжает путь к сектору Газа с гуманитарной помощью с 11 судами.