Начальник штаба ВС Филиппин рассказал о призывах свергнуть президента

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Начальник штаба Вооруженных сил Филиппин Ромео Браунер отверг призывы сместить президента республики Фердинанда Маркоса-младшего, поступившие от группы отставных офицеров, об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, некоторые отставные военные, в основном настроенные против действующего президента, пытались склонить командование армии вмешаться, "возможно, путем государственного переворота".
"Они говорили, что кто-то другой заслуживает быть президентом, но не уточняли, кто именно", - заявил Браунер.
Он подчеркнул, что отклонил эти предложения.
"Я был уверен, что никто не откликнется на призыв к вмешательству из-за профессионализма, которого нам удалось достичь. Военное вмешательство отбросит нас на несколько лет назад… Правительство должно сделать все необходимое для восстановления доверия народа", - отметил начальник штаба ВС.
На Филиппинах проходит масштабное расследование случаев коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений. Изначально оно было инициировано местным бизнес-сообществом, после чего его поддержал президент республики Фердинанд Маркос-младший. В сентябре министр финансов Филиппин Ральфа Ректо сообщил, что из-за коррупции страна теряет от 25% до 70% государственных средств, выделяемых на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями.
В конце сентября местные СМИ сообщали об антикоррупционных протестах в филиппинской столице Маниле, в результате которых пострадали около 40 полицейских. По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Большинство протестующих были несовершеннолетними. Газета Manila Times со ссылкой на данные МВД сообщила, что за беспорядки были задержаны 216 человек.
