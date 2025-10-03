На Филиппинах уточнили число погибших при землетрясении

Геологическая служба США (USGS) во вторник сообщила о землетрясении у побережья Филиппин магнитудой 6,9, которое произошло в 13.59 по времени UTC (16.59 мск) в 11 километрах от муниципалитета Калапе провинции Себу. Впоследствии были зафиксированы афтершоки магнитудой от 1 до 5.