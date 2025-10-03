На Филиппинах уточнили число погибших при землетрясении

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Профильные ведомства уточнили количество погибших в результате землетрясения на Филиппинах: по последним данным, погибли 68, а не 69 человек, пострадали - 559, сообщает телеканал GMA News.
В четверг местные СМИ сообщали о 69 погибших и 294 пострадавших.
"Последний отчет о 68 погибших был получен от Управление погибших и пропавших без вести... где ведут строгий учет жертв. Число погибших может увеличиваться или уменьшаться по мере проверки данных ведомством", - приводит телеканал слова представителя Управления гражданской обороны Филиппин Диего Мариано.
Отмечается, что 559 человек пострадали, стихия повлияла на жизнь более 360 тысяч человек, из которых свыше 77 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Также в результате землетрясения были разрушены здания, нарушена транспортная инфраструктура. В провинции Себу сохраняется чрезвычайное положение.
Геологическая служба США (USGS) во вторник сообщила о землетрясении у побережья Филиппин магнитудой 6,9, которое произошло в 13.59 по времени UTC (16.59 мск) в 11 километрах от муниципалитета Калапе провинции Себу. Впоследствии были зафиксированы афтершоки магнитудой от 1 до 5.
