В ФАС не допустят необоснованного роста платы за электричество
В ФАС не допустят необоснованного роста платы за электричество
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует, чтобы для граждан не было необоснованного роста платы за электроэнергию
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует, чтобы для граждан не было необоснованного роста платы за электроэнергию, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Ведомство продолжит осуществлять контроль за соблюдением установленных предельных уровней тарифов региональными тарифными регуляторами. В случае необходимости служба примет меры по недопущению необоснованного роста платы для граждан", - прокомментировали в ФАС
При этом в службе подчеркнули, что продолжают действовать системные меры поддержки граждан. Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, у которых более 22% от зарплаты направляются на оплату коммунальных услуг. Также собственные программы поддержки вправе устанавливать власти регионов.
Ранее в сентябре Минэкономразвития
опубликовало макропрогноз на 2026-2028 годы, согласно которому индексируется ряд тарифов на услуги по передаче электроэнергии. В частности, индексация тарифов на передачу электроэнергии по сетям Единой национальной энергетической сети (ЕНЭС) с 1 октября 2026 года планируется на уровне 16% в связи с корректировкой прогнозного уровня инфляции и темпов индексации оптовых цен на газ.
В результате ожидаемый темп роста конечной цены электроэнергии для населения в 2026 году составит 11,3%, в 2027 году – 8,6%, в 2028 году – 9,1%, отмечали в Минэкономразвития.