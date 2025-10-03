В ФАС не допустят необоснованного роста платы за электричество

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует, чтобы для граждан не было необоснованного роста платы за электроэнергию, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Ведомство продолжит осуществлять контроль за соблюдением установленных предельных уровней тарифов региональными тарифными регуляторами. В случае необходимости служба примет меры по недопущению необоснованного роста платы для граждан", - прокомментировали в ФАС

При этом в службе подчеркнули, что продолжают действовать системные меры поддержки граждан. Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, у которых более 22% от зарплаты направляются на оплату коммунальных услуг. Также собственные программы поддержки вправе устанавливать власти регионов.

Ранее в сентябре Минэкономразвития опубликовало макропрогноз на 2026-2028 годы, согласно которому индексируется ряд тарифов на услуги по передаче электроэнергии. В частности, индексация тарифов на передачу электроэнергии по сетям Единой национальной энергетической сети (ЕНЭС) с 1 октября 2026 года планируется на уровне 16% в связи с корректировкой прогнозного уровня инфляции и темпов индексации оптовых цен на газ.