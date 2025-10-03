https://ria.ru/20251003/evrosoyuz-2046085239.html
ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам, сообщил источник
ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам, сообщил источник
Евросоюз не собирается включать ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам в 19-й пакет санкций, сообщил РИА Новости европейский источник. РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T06:06:00+03:00
2025-10-03T06:06:00+03:00
2025-10-03T10:49:00+03:00
в мире
россия
шенгенская зона
евросоюз
в мире, россия, шенгенская зона, евросоюз
ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам, сообщил источник
Евросоюз не планирует вводить ограничения на выдачу виз россиянам