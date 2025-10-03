Рейтинг@Mail.ru
ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам, сообщил источник - РИА Новости, 03.10.2025
06:06 03.10.2025 (обновлено: 10:49 03.10.2025)
ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам, сообщил источник
ЕС не будет ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам, сообщил источник

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Евросоюз не собирается включать ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам в 19-й пакет санкций, сообщил РИА Новости европейский источник.
"В новом пакете санкций не будет визовых ограничений для российских граждан. Есть предложение ограничить передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны", — сказал он в беседе с агентством.
Тем не менее он уточнил, что опция полного запрета на выдачу виз сейчас не обсуждается", — сказал он в беседе с агентством.
Ранее портал Euractiv со ссылкой на двух дипломатов сообщил, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может включить ужесточение требований по выдаче европейских виз россиянам.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
В сентябре визовые центры ЕС приостановили выдачу виз россиянам
2 октября, 02:22
 
