Европе пора начинать реальную борьбу с терроризмом, заявил раввин Лазар
Религия
 
17:02 03.10.2025
Европе пора начинать реальную борьбу с терроризмом, заявил раввин Лазар
Главный раввин России Берл Лазар в своем обращении связи с терактом около синагоги в Манчестере выразил надежду, что европейская общественность и представители... РИА Новости, 03.10.2025
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
религия
Религия, Религия
Европе пора начинать реальную борьбу с терроризмом, заявил раввин Лазар

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в своем обращении связи с терактом около синагоги в Манчестере выразил надежду, что европейская общественность и представители власти поймут, что пора "зажигать красный сигнал тревоги" и начинать реальную борьбу, чтобы изгнать террористов из человеческого общества раз и навсегда.
Утром 2 октября неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, а еще трое находятся в критическом состоянии. Нападавший был застрелен. Атака произошла в самый священный для иудеев день календаря - Йом Кипур (Судный день), - когда тысячи верующих по всему миру посещают синагоги для молитв.
"Новость о теракте против прихожан манчестерской синагоги в Йом-Кипур, самый святой день еврейского календаря, нас потрясла... Очень хотелось бы надеяться, что этот инцидент зажжет красный сигнал тревоги в кабинетах власти. Надеюсь также, что и европейская общественность поймет, что пора начинать реальную борьбу с экстремистами и террористами, пора раз и навсегда изгнать их из человеческого общества", - говорится в обращении Лазара, имеющегося в распоряжении редакции.
Раввин отметил, что "даже если здесь действовал террорист-одиночка, есть много факторов, которые сделали возможным это преступление и реально грозят его повторением".
"Давайте честно признаемся: террористы в Англии и в целом ряде других стран чувствуют себя более комфортно, чем евреи. Власти не хотят, а может быть теперь даже и не могут ничего сделать. Возможно, они понимают, что немалая часть мигрантов приезжает не принимать европейские ценности, а навязывать свои варварские порядки, запугивать людей. Но отправить эту публику восвояси – как можно! Это же "неполиткорректно", - подчеркнул раввин.
Берл Лазар обратился к религиозным лидерам ислама, что пришла пора "им высказать свою позицию, чтобы положить конец волне терроризма", прикрывающимся исламом.
"Ведь то, что произошло в Манчестере, - повторю, в самый святой день для тех, кто исповедует иудаизм, - это не акция против иной религии, это акция дикарей против Бога! Теракты по определению не могут быть составной частью ислама – фактически они направлены на то, чтобы ислам дискредитировать в глазах мировой общественности", - говорится в сообщении раввина.
Лазар отметил, что число жертв манчестерского теракта могло быть гораздо большим, "если бы раввин синагоги, рискуя собственной жизнью, не держал двери молельного зала закрытыми, пока полиция не ликвидировала боевика". Берл Лазар отметил, что российские евреи молятся о скорейшем выздоровлении раненых.
Заголовок открываемого материала