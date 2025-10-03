Европе пора начинать реальную борьбу с терроризмом, заявил раввин Лазар

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в своем обращении связи с терактом около синагоги в Манчестере выразил надежду, что европейская общественность и представители власти поймут, что пора "зажигать красный сигнал тревоги" и начинать реальную борьбу, чтобы изгнать террористов из человеческого общества раз и навсегда.

Утром 2 октября неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, а еще трое находятся в критическом состоянии. Нападавший был застрелен. Атака произошла в самый священный для иудеев день календаря - Йом Кипур (Судный день), - когда тысячи верующих по всему миру посещают синагоги для молитв.

"Новость о теракте против прихожан манчестерской синагоги в Йом-Кипур, самый святой день еврейского календаря, нас потрясла... Очень хотелось бы надеяться, что этот инцидент зажжет красный сигнал тревоги в кабинетах власти. Надеюсь также, что и европейская общественность поймет, что пора начинать реальную борьбу с экстремистами и террористами, пора раз и навсегда изгнать их из человеческого общества", - говорится в обращении Лазара, имеющегося в распоряжении редакции.

Раввин отметил, что "даже если здесь действовал террорист-одиночка, есть много факторов, которые сделали возможным это преступление и реально грозят его повторением".

"Давайте честно признаемся: террористы в Англии и в целом ряде других стран чувствуют себя более комфортно, чем евреи. Власти не хотят, а может быть теперь даже и не могут ничего сделать. Возможно, они понимают, что немалая часть мигрантов приезжает не принимать европейские ценности, а навязывать свои варварские порядки, запугивать людей. Но отправить эту публику восвояси – как можно! Это же "неполиткорректно", - подчеркнул раввин.

Берл Лазар обратился к религиозным лидерам ислама, что пришла пора "им высказать свою позицию, чтобы положить конец волне терроризма", прикрывающимся исламом.

"Ведь то, что произошло в Манчестере, - повторю, в самый святой день для тех, кто исповедует иудаизм, - это не акция против иной религии, это акция дикарей против Бога! Теракты по определению не могут быть составной частью ислама – фактически они направлены на то, чтобы ислам дискредитировать в глазах мировой общественности", - говорится в сообщении раввина.