СМИ рассказали о страхе в ЕС из-за выборов в Чехии
10:49 03.10.2025 (обновлено: 17:32 03.10.2025)
СМИ рассказали о страхе в ЕС из-за выборов в Чехии
СМИ рассказали о страхе в ЕС из-за выборов в Чехии
в мире
чехия
украина
брюссель
андрей бабиш
чехия
украина
брюссель
в мире, чехия, украина, брюссель, андрей бабиш
В мире, Чехия, Украина, Брюссель, Андрей Бабиш
СМИ рассказали о страхе в ЕС из-за выборов в Чехии

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Европейский союз обеспокоен возможной победой на парламентских выборах в Чехии партии "Акция недовольных граждан" (ANO) под руководством бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша из-за его позиции против поддержки Украины, пишет газета The Guardian.
"За голосованием будут пристально следить в Брюсселе, который с тревогой рассматривает возможность появления третьего антиевропейского агитатора в Центральной Европе наряду с Венгрией и Словакией, что может иметь последствия для поддержки Украины со стороны блока", — отмечается в материале.
Парламентские выборы в Чехии назначены на 3 и 4 октября. Согласно последним социологическим опросам, правоцентристское движение ANO является фаворитом, за него готовы проголосовать около трети (31-33%) избирателей. О поддержке правящей праволиберальной коалиции SPOLU ("Вместе"), возглавляемой премьером Фиалой, заявляют 19-21% избирателей.
Американское издание The New York Times в начале октября отмечало, что чешская программа поиска боеприпасов для Украины может закрыться в случае победы партии Бабиша. Издание называет ее важнейшим каналом снабжения ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Свернут программу": в США сообщили плохие новости Зеленскому
1 октября, 10:54
 
