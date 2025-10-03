https://ria.ru/20251003/evropa-2046116771.html
СМИ рассказали о страхе в ЕС из-за выборов в Чехии
Европейский союз обеспокоен возможной победой на парламентских выборах в Чехии партии "Акция недовольных граждан" (ANO) под руководством бывшего... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T10:49:00+03:00
2025-10-03T10:49:00+03:00
2025-10-03T17:32:00+03:00
в мире
чехия
украина
брюссель
андрей бабиш
чехия
украина
брюссель
