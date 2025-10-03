Эстонский президент попросил признать закон о церквях неконституционным

"Президент Алар Карис направил в государственный суд закон о внесении изменений в Закон о церквях и приходах и ходатайствует о признании его противоречащим Конституции ЭР", - говорится в сообщении.

"В случае угрозы предполагается запретить религиозным объединениям не только административные и экономические, но также доктринальные связи с иностранным лицом. Такой широкий и нечёткий запрет не является необходимым... Если деятельность религиозных объединений можно было бы ограничивать подобным образом, как это делает нынешний закон, то пришлось бы заключить, что аналогичный запрет может быть установлен и для других объединений, включая политические партии. Такой подход несовместим с конституцией", - приводит телерадиокомпания слова Кариса.