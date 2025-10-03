https://ria.ru/20251003/estoniya-2046243954.html
Эстонский президент попросил признать закон о церквях неконституционным
Эстонский президент попросил признать закон о церквях неконституционным - РИА Новости, 03.10.2025
Эстонский президент попросил признать закон о церквях неконституционным
Президент Эстонии Алар Карис направил принятый парламентом страны закон о церквях в государственный суд, требуя признать его противоречащим конституции,... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T17:31:00+03:00
2025-10-03T17:31:00+03:00
2025-10-03T17:31:00+03:00
религия
в мире
эстония
молдавия
балтия
алар карис
русская православная церковь
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928183201_0:0:3139:1765_1920x0_80_0_0_40d12f60d61f33f7463c505e88c46b0c.jpg
https://ria.ru/20250902/tupik-2038933637.html
https://ria.ru/20250516/monastyr-2017122993.html
эстония
молдавия
балтия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928183201_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_75ac52e67bd5807dd951e51997cecc75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, молдавия, балтия, алар карис, русская православная церковь, московский патриархат, эстонская православная церковь московского патриархата
Религия, В мире, Эстония, Молдавия, Балтия, Алар Карис, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата
Эстонский президент попросил признать закон о церквях неконституционным
Карис просит суд признать принятый депутатами закон о церквях неконституционным
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис направил принятый парламентом страны закон о церквях в государственный суд, требуя признать его противоречащим конституции, сообщает телерадиокомпания ERR.
Ранее конституционная комиссия парламента Эстонии
поддержала закон о церквях и приходах, предусматривающий разрыв канонической связи Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата
) с Русской православной церковью (РПЦ
). В начале июля президент Эстонии Алар Карис
во второй раз не принял поправки к закону о церквях и приходах, вновь указав на их несоответствие конституции страны. Однако 17 сентября парламент вновь принял его без изменений. Глава государства может передать закон на рассмотрение в суд, сообщила телерадиокомпания ERR.
"Президент Алар Карис направил в государственный суд закон о внесении изменений в Закон о церквях и приходах и ходатайствует о признании его противоречащим Конституции ЭР", - говорится в сообщении.
Согласно ERR, эстонский президент считает, что закон по-прежнему противоречит конституции и непропорционально ограничивает свободу вероисповедания, а вмешиваться в учение не требуется.
"В случае угрозы предполагается запретить религиозным объединениям не только административные и экономические, но также доктринальные связи с иностранным лицом. Такой широкий и нечёткий запрет не является необходимым... Если деятельность религиозных объединений можно было бы ограничивать подобным образом, как это делает нынешний закон, то пришлось бы заключить, что аналогичный запрет может быть установлен и для других объединений, включая политические партии. Такой подход несовместим с конституцией", - приводит телерадиокомпания слова Кариса.
Как заявил в конце мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Русская православная церковь подвергается инициированным антироссийскими силами преследованиям в Молдавии
и в странах Балтии
.