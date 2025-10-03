Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Эстонии назвал увеличение расходов на оборону ударом по экономике - РИА Новости, 03.10.2025
15:56 03.10.2025
Глава МИД Эстонии назвал увеличение расходов на оборону ударом по экономике
Глава МИД Эстонии назвал увеличение расходов на оборону ударом по экономике

Глава МИД Эстонии Цахкна: увеличение расходов на оборону ударит по экономике

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна признал, что увеличение расходов на оборону сильно ударит по экономике страны.
"Наши 5,4% (ВВП на оборону - ред.) сильно ударят по нам в следующем году. Мы только что закончили обсуждения о бюджете на следующий год. Нам приходится повышать налоги", - заявил Цахкна в интервью журналистке Алекс Тарквинио, ссылку на которое он опубликовал в соцсети Х.
В конце сентября правительство Эстонии утвердило бюджет на 2026 год с рекордным дефицитом в размере 4,5% от ВВП, в котором крупнейшей статьей роста расходов стало увеличение трат на оборону до 5% ВВП, сообщила телерадиокомпания ERR.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии, пишут СМИ
2 октября, 05:33
 
