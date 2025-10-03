Глава МИД Эстонии назвал увеличение расходов на оборону ударом по экономике

"Наши 5,4% (ВВП на оборону - ред.) сильно ударят по нам в следующем году. Мы только что закончили обсуждения о бюджете на следующий год. Нам приходится повышать налоги", - заявил Цахкна в интервью журналистке Алекс Тарквинио, ссылку на которое он опубликовал в соцсети Х.