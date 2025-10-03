Глава МИД Эстонии назвал увеличение расходов на оборону ударом по экономике

https://ria.ru/20251003/estoniya-2046201045.html
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна признал, что увеличение расходов на оборону сильно ударит по экономике страны.
"Наши 5,4% (ВВП на оборону - ред.) сильно ударят по нам в следующем году. Мы только что закончили обсуждения о бюджете на следующий год. Нам приходится повышать налоги", - заявил Цахкна в интервью журналистке Алекс Тарквинио, ссылку на которое он опубликовал в соцсети Х.
В конце сентября правительство Эстонии
утвердило бюджет на 2026 год с рекордным дефицитом в размере 4,5% от ВВП, в котором крупнейшей статьей роста расходов стало увеличение трат на оборону до 5% ВВП, сообщила телерадиокомпания ERR.