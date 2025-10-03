В Эстонии пригрозили отправкой самолетов НАТО в сторону России

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов пригрозил отправкой самолетов НАТО в сторону российских городов, предлагая руководству альянса разрешить истребителям его стран пересекать границы входящих в него государств при нарушении их воздушного пространства.