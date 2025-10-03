Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии пригрозили отправкой самолетов НАТО в сторону России - РИА Новости, 03.10.2025
15:31 03.10.2025
В Эстонии пригрозили отправкой самолетов НАТО в сторону России
В Эстонии пригрозили отправкой самолетов НАТО в сторону России - РИА Новости, 03.10.2025
В Эстонии пригрозили отправкой самолетов НАТО в сторону России
Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов пригрозил отправкой самолетов НАТО в сторону российских городов, предлагая руководству альянса разрешить истребителям его... РИА Новости, 03.10.2025
в мире, россия, эстония, москва, дмитрий песков, владимир путин, нато, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Эстония, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
В Эстонии пригрозили отправкой самолетов НАТО в сторону России

Канцлер МИД Эстонии Всевиов пригрозил отправкой самолетов НАТО в сторону России

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов пригрозил отправкой самолетов НАТО в сторону российских городов, предлагая руководству альянса разрешить истребителям его стран пересекать границы входящих в него государств при нарушении их воздушного пространства.
"Мы хотим, чтобы Россия поняла, что она столкнется с единой НАТО - не с коллективом стран, а с единым фронтом, истребители которого могут действовать в воздушном пространстве союзников... Если она направит самолеты в сторону НАТО в Эстонии и оставит неприкрытым Мурманск, тогда самолеты других союзников вполне могут одновременно направиться в сторону Мурманска", - заявил Всевиов в интервью изданию Telegraph.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными. В четверг президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Эстония предложила НАТО провести учения у восточного фланга
