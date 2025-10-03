Эстония предложила НАТО провести учения у восточного фланга

В интервью изданию Всевиов отметил, что хочет более активного проявления силы со стороны альянса на его восточном рубеже.

"Он (Всевиов - ред.) перечислил ряд возможных вариантов (демонстрации силы - ред.), в том числе учения с отработкой применения ядерного оружия, размещение британского корабля или отправку турецкого самолета с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления", - говорится в публикации.