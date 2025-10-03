Эстония предложила НАТО провести учения у восточного фланга

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Эстония предложила НАТО проводить учения с отработкой применения ядерного оружия вблизи восточного фланга альянса в рамках демонстрации силы, пишет газета Telegraph со ссылкой на канцлера эстонского МИД Йонатана Всевиова.
В интервью изданию Всевиов отметил, что хочет более активного проявления силы со стороны альянса на его восточном рубеже.
"Он (Всевиов - ред.) перечислил ряд возможных вариантов (демонстрации силы - ред.), в том числе учения с отработкой применения ядерного оружия, размещение британского корабля или отправку турецкого самолета с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления", - говорится в публикации.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.