Рейтинг@Mail.ru
Эстония предложила НАТО провести учения у восточного фланга - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/estonija-2046170094.html
Эстония предложила НАТО провести учения у восточного фланга
Эстония предложила НАТО провести учения у восточного фланга - РИА Новости, 03.10.2025
Эстония предложила НАТО провести учения у восточного фланга
Эстония предложила НАТО проводить учения с отработкой применения ядерного оружия вблизи восточного фланга альянса в рамках демонстрации силы, пишет газета... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T14:05:00+03:00
2025-10-03T14:05:00+03:00
в мире
эстония
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
https://ria.ru/20251003/nato-2046063930.html
https://ria.ru/20251003/nato-2046155802.html
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, нато
В мире, Эстония, НАТО
Эстония предложила НАТО провести учения у восточного фланга

Эстония предложила НАТО провести учения с применением ЯО у восточного рубежа

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Эстония предложила НАТО проводить учения с отработкой применения ядерного оружия вблизи восточного фланга альянса в рамках демонстрации силы, пишет газета Telegraph со ссылкой на канцлера эстонского МИД Йонатана Всевиова.
В интервью изданию Всевиов отметил, что хочет более активного проявления силы со стороны альянса на его восточном рубеже.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Рютте отправил Италию на восточный фронт НАТО
Вчера, 00:37
"Он (Всевиов - ред.) перечислил ряд возможных вариантов (демонстрации силы - ред.), в том числе учения с отработкой применения ядерного оружия, размещение британского корабля или отправку турецкого самолета с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления", - говорится в публикации.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Финляндия призвала НАТО начать наращивать расходы на оборону
Вчера, 13:03
 
В миреЭстонияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала